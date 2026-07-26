Vox denuncia en Rincón de la Victoria "la manipulación del PP" en la permuta de festivos

El portavoz de Vox en Rincón de la Victoria, Jose Rodríguez - VOX

MÁLAGA 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

Vox ha denunciado "la irregular y unilateral permuta del festivo local" en Rincón de la Victoria, aprobada por el PP a petición del centro comercial del municipio, "una decisión que se adoptó sin transparencia y sin consultar al resto del comercio local".

En un comunicado, Vox ha recordado que la normativa autonómica atribuye exclusivamente a la Dirección General de Comercio Interior de la Junta de Andalucía la capacidad de aprobar permutas de festivos, y que además la "ley prohíbe expresamente permutar días que ya se encuentran dentro del periodo de libertad horaria de las zonas de gran afluencia turística".

El portavoz de Vox en Rincón de la Victoria, Jose Rodríguez, ha explicado que esta actuación del PP constituye "una muestra más de cómo el Gobierno municipal utiliza las instituciones para favorecer a una gran superficie mientras ignora a quienes sostienen la economía real del municipio".

"La permuta de festivos es nula, ilegal y profundamente injusta. Se ha hecho sin competencia, sin consulta y sin respeto por el comercio de cercanía", ha dicho.

Ha manifestado que "mientras el PP abre la puerta a privilegios para una gran superficie, abandona a los pequeños comerciantes, que son quienes generan empleo real y vida en nuestro municipio". Ha apuntado que "esta permuta irregular no es un hecho aislado, sino parte de una política continuada del PP que perjudica al comercio local".

Así, ha manifestado que "la subida de la tasa de terrazas, con incrementos que llegaron a alcanzar hasta un 250% supuso un golpe directo a bares y restaurantes que ya venían arrastrando dificultades económicas". "El PP exprime a los hosteleros con tasas desproporcionadas mientras regala ventajas a las grandes superficies. Es un modelo injusto y desequilibrado que castiga a quienes levantan la persiana cada día", según Rodríguez.