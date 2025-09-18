Vox dice que la caída del turismo nacional en la Costa del Sol es "un dato muy negativo para el futuro del sector"

El parlamentario andaluz y presidente de Vox Málaga, Antonio Sevilla, en la Comisión de Turismo y Andalucía Exterior - VOX

SEVILLA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Vox advertido de que la caída de turismo nacional en la Costa del Sol es "un dato muy negativo para el futuro del sector". Así, el presidente de la formación en Málaga y parlamentario en Andalucía, Antonio Sevilla, ha advertido tras su comparecencia este jueves en la Comisión de Turismo y Andalucía Exterior que las "políticas del PP y PSOE" están provocando un aumento de los precios de hoteles, apartamentos, viviendas de uso turístico y restaurantes que "pone en peligro el turismo en la Costa del Sol".

"Las tarifas hoteleras en la provincia de Málaga han subido más de un 12% y eso perjudica directamente al turismo nacional, que decide optar por destinos con precios más competitivos, descartando nuestra provincia como opción para sus vacaciones", ha advertido Antonio Sevilla.

El parlamentario malagueño ha explicado que "esta subida de las tarifas no ha sido un capricho de los empresarios", sino "una obligación para los profesionales del sector, asfixiados por el incremento de los costes, de las materias primas y en definitiva, de los impuestos que aprueban Partido Popular a nivel regional y PSOE a nivel nacional".

"Municipios como Marbella, Benalmádena o Torremolinos han recibido menos turismo nacional y eso, aunque al consejero de Turismo no se lo parezca, es un dato muy negativo para el futuro del sector turístico malagueño", ha advertido Sevilla.

"Málaga no puede permitirse el lujo de perder turistas nacionales. Sin el mercado nacional, los hoteles de la Costa del Sol se verán obligados a reducir sus plantillas. También el resto de negocios turísticos", ha seguido explicando el presidente de VOX Málaga.

Sevilla también ha señalado "la importancia de reducir las exigencias derivadas de las políticas climáticas y de sostenibilidad que defienden PP y PSOE" y que, en su opinión, "tienen un efecto adverso a los intereses económicos del sector turístico y por tanto, de todos los malagueños que trabajan en hoteles, apartamentos turísticos, restaurantes y empresas de ocio".

"Si PP y PSOE siguen aumentando el nivel de exigencia climática y de sostenibilidad, el sector turístico se verá obligado a subir todavía más los precios y los españoles no podrán disfrutar de sus vacaciones en la Costa del Sol", ha concluido.