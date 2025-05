Vox dice que "las políticas del bipartidismo" en materia migratoria disparan la criminalidad en Andalucía

Ignacio Garriga critica la "permisividad" de PP y PSOE con la inmigración ilegal

MÁLAGA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha dicho que "las políticas del bipartidismo" --en referencia a PSOE y PP-- en materia migratoria han disparado la criminalidad en Andalucía en general y en Málaga en particular, a la vez que ha criticado la que ha considerado "permisividad" de ambos partidos con la inmigración ilegal.

En este sentido se ha pronunciado Garriga este miércoles en rueda de prensa en Málaga, donde ha dicho que el bipartidismo ha provocado "que hace pocos días en estas costas de Málaga desembarcara una patera con inmigrantes ilegales y unas políticas que han disparado la criminalidad no sólo en Málaga sino en toda Andalucía".

Y ha dicho que las políticas del bipartidismo han provocado que en estos últimos dos meses se hayan producido hasta 14 tiroteos en la región andaluza, "un hecho insólito, intolerable", ha apostillado, a la vez que ha señalado que la mayoría han sido en la provincia de Málaga.

"Yo quiero alarmar a la sociedad del peligro de tener más días al mando al PP o al PSOE porque cada día nos importan más delincuentes, disparan la inseguridad y la permisividad de la inmigración ilegal", ha manifestado.

Como solución ha propuesto "modificar las leyes que sean necesarias para que quien delinca entre en la cárcel y, si es extranjero, sea expulsado de manera inmediata a su país de origen".

Además, ha considerado que "por supuesto, lo que hay que hacer es trasladar el mensaje de que aquí no entra absolutamente nadie en situación irregular, de que no va a haber ni un céntimo para alguien que entre extranjero a nuestro territorio nacional si no es de manera legal".

SECTOR PRIMARIO

Garriga también ha dicho que el bipartidismo ha hecho "todo lo que está en su mano para destrozar el sector primario y abandonar el campo", y al respecto ha centrado sus criticas en que el PP de la Junta de Andalucía "permite e impulsa la destrucción de los olivos, la implantación de las placas solares, permite que se financie el aceite en países como Marruecos".

"Un PP que es capaz de permitir que entre aceite de países extranjeros mientras destrozan nuestros olivos centenarios que dan trabajo, que han dado trabajo a muchísimas generaciones y que están destrozando comarcas enteras, destrozando la productividad y los puestos de empleo", ha dicho.

Y en el ámbito europeo, el secretario general de Vox ha dicho que tanto PP como PSOE impulsan políticas desde Bruselas "a las que solo Vox se ha opuesto" en ayuntamientos y diputaciones; políticas "que sólo Vox ha denunciado como la causante de la ruina y la destrucción de miles de puestos de trabajo y ante lo que nosotros vamos a seguir denunciando y erigiéndonos en una alternativa".