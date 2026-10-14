Vox dice que PP ha convertido la Zona de Bajas Emisiones "en un atraco al bolsillo de los malagueños"

El Vicesecretario Jurídico De Vox Málaga, Jesús Ruiz Ballesteros, Junto Con El Portavoz Del Grupo Municipal De Vox En Málaga, Antonio Alcázar, Atienden A Los Medios. - VOX

MÁLAGA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario jurídico de Vox Málaga, Jesús Ruiz Ballesteros, ha señalado este miércoles tras la aclaración de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) sobre la ordenanza municipal de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) que la resolución "mantiene la nulidad de la normativa" y ha acusado al PP de "intentar responsabilizar a su formación de las consecuencias de una ordenanza que fue el propio Vox quien llevó a los tribunales".

"Han convertido la Zona de Bajas Emisiones en un atraco al bolsillo de los malagueños", ha afirmado, al tiempo que ha señalado que "hay que dejar muy claro que los únicos que quieren multar a todos los malagueños son el Partido Popular". Además, ha recordado que el PP cuenta con mayoría absoluta en el Ayuntamiento y, por tanto, "tiene capacidad para impulsar y aprobar las ordenanzas municipales".

El responsable jurídico de Vox ha subrayado que el objetivo del recurso "ha sido evitar que los malagueños y los ciudadanos de otras provincias se vean sometidos a sanciones por circular por la capital". "Vox es el único partido que ha interpuesto la demanda contra esa ordenanza precisamente para que no se multe a ninguno de los malagueños ni a ninguno de los españoles que quiera circular por la provincia y por la capital de Málaga", ha señalado.

MULTAS

Por otro lado, Ruiz Ballesteros ha recordado que su formación ya advirtió al Consistorio de la necesidad de actuar "con prudencia y evitar la imposición de sanciones mientras existían dudas sobre la legalidad de la ordenanza".

"Le dijimos al Ayuntamiento que había que ser prudentes. Lo repitieron los concejales en varias ocasiones. Recomendamos ser prudentes y no multar", ha explicado.

A su juicio, la situación actual confirma que "aquellas advertencias estaban justificadas". Por ello, considera que el equipo de gobierno del PP "debería proceder de oficio a devolver las cantidades cobradas indebidamente, en lugar de trasladar a los ciudadanos la carga de iniciar procedimientos para recuperar su dinero".

"Ahora el Ayuntamiento debería, de oficio, devolver las multas. No lo va a hacer: va a obligar a los malagueños a recurrir", ha advertido. En este sentido, ha agregado que existen dos situaciones que deben tenerse en cuenta, la de quienes han recibido una multa recientemente y la de aquellos ciudadanos que reclamen la devolución de las cantidades abonadas al quedar anulada la ordenanza.

"En ambos casos consideramos que llevarán razón", ha afirmado y ha defendido que los afectados "deben poder reclamar ante las consecuencias de una normativa cuya nulidad ha sido confirmada por la resolución judicial".

"UNA MEDIDA QUE SOLO QUIERE RECAUDAR"

Por su parte, el portavoz del grupo municipal Vox Málaga, Antonio Alcázar, ha cuestionado la interpretación que el Partido Popular está haciendo de la aclaración judicial y ha criticado que el equipo de gobierno "trate de responsabilizar a Vox de la situación de ZBE".

"Nos preguntamos cómo es que el Partido Popular no sabe interpretar una sentencia", ha manifestado Alcáza y ha acusado al PP de "intentar cambiar el relato de los acontecimientos para trasladar a otros la responsabilidad por las consecuencias de la ordenanza".

También ha defendido que Vox ya reclamó "prudencia tras conocerse la sentencia" y ha reprochado al equipo de gobierno que "no atendiera aquellas advertencias".

Alcázar también ha criticado las consecuencias económicas de la aplicación de la normativa y ha cifrado "en más de ocho millones de euros la recaudación por multas, una cantidad que deberá verificarse antes de su publicación".

El portavoz municipal de Vox ha cuestionado, además, los meses transcurridos hasta la aclaración judicial y ha insistido en que, a juicio de su formación, esta no modifica el sentido de la resolución sobre la ordenanza.

Por ello, Alcázar ha reiterado la exigencia de que el Ayuntamiento actúe con "cautela, deje de imponer sanciones vinculadas a la normativa cuestionada y devuelva el dinero a los ciudadanos afectados". "Volvemos a pedir que sean cautos, que dejen de multar y que devuelvan el dinero a todos los malagueños", ha reclamado.

"LA ZBE NO ES NECESARIA"

Por otro lado, el vicesecretario jurídico de Vox Málaga ha reiterado la oposición de su formación a la implantación de zonas de bajas emisiones que, a su juicio, "limiten injustificadamente la libertad de circulación de los ciudadanos".

"Nosotros entendemos que no debería haber zonas de bajas emisiones, partiendo de ese punto. La libertad de circulación de las personas y de los vehículos de esas personas es fundamental", ha defendido.

Ha cuestionado que el Ayuntamiento vincule la implantación de estas medidas a las exigencias normativas y a la obtención de ayudas europeas. En este sentido, ha puesto el foco en el presupuesto municipal y ha reclamado que la gestión de la ciudad no quede condicionada por las subvenciones.

Ha insistido que "con mil millones de presupuesto hay que ser capaz de gestionar una ciudad como Málaga sin Zona de Bajas Emisiones. No es necesario. Nosotros, desde luego, estaremos en contra".

Para Vox, "el problema no se limita a la existencia de restricciones al tráfico, sino al modelo de movilidad" que, según ha criticado, "el PP pretende imponer sin ofrecer alternativas suficientes a los conductores".

Al respecto, Ruiz Ballesteros ha reclamado que "se desarrollen alternativas de transporte que permitan a los ciudadanos desplazarse por Málaga sin depender necesariamente del vehículo privado", y ha cuestionado "la falta de avances en proyectos como la ampliación del metro hacia Málaga Este o el tren litoral".

De igual modo, ha puesto en duda "la justificación medioambiental de la ordenanza municipal" y ha señalado que "el propio informe medioambiental incorporado a esta contiene información que, según su interpretación, no acredita la superación de los límites de emisiones en Málaga". "La propia ordenanza que saca el Ayuntamiento incluye un informe medioambiental. Y en ese informe resulta que no superamos ningún límite en Málaga", ha afirmado.

A su juicio, "la ordenanza responde a un modelo recaudatorio que perjudica a los conductores sin que se haya demostrado la necesidad de aplicar esas restricciones en los términos aprobados por el Consistorio". "Ellos lo que quieren es recaudar, recaudar y recaudar", ha sentenciado.

Por otro lado, Ruiz Ballesteros también se ha referido a las posibles modificaciones de la ordenanza y a los futuros escenarios políticos municipales. Según ha explicado, "la elaboración de una nueva normativa podría requerir entre diez y doce meses, por lo que considera que el debate podría prolongarse más allá de mayo de 2027".

Además, ha advertido de que "si Vox cuenta con representación suficiente en el Ayuntamiento tras las próximas elecciones municipales, su formación defenderá sus propuestas en cualquier negociación política".

Por último, ha insistido en que "la posición de Vox pasa por evitar que los ciudadanos tengan que pagar sanciones derivadas de una normativa cuestionada judicialmente y por defender alternativas que garanticen la movilidad sin penalizar a los conductores".