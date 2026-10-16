Vox exige a De la Torre que devuelva "hasta el último céntimo de las multas puestas a los malagueños" por la ZBE

Archivo - El portavoz del grupo municipal de Vox, Antonio Alcázar, en una imagen de archivo. - VOX - Archivo

MÁLAGA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo municipal Vox en Málaga, Antonio Alcázar, ha criticado este viernes "la ambigüedad" del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, a la hora de explicar si piensa devolver el dinero de las multas por la Zona de Bajas Emisiones (ZBE).

"Desde Vox le exigimos al alcalde que sea serio y actúe como debe actuar, es decir, devolviendo hasta el último céntimo de las multas puestas a los malagueños por la Zona de Bajas Emisiones", ha insistido Alcázar.

Así, ha incidido en un comunicado en que "debe elegir entre devolver el dinero a los malagueños o mantener su afán recaudatorio con esta medida que proviene de los postulados de la Agenda 2030".

Por su parte, el responsable jurídico de Vox Málaga, Jesús Ruiz Ballesteros, ha insistido en que los malagueños pueden reclamar la devolución de las multas "interponiendo los recursos en primer lugar frente al Ayuntamiento".

"El único partido que quiere multar a todos los malagueños es el PP, mientras que Vox es el único partido que quiere que nadie sea multado", ha concluido.