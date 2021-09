Vox exigirá a Moreno explicaciones por retraso en pedir la intervención de la UME en incendio de Sierra Bermeja (Málaga)

CÁDIZ, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Vox por Cádiz y portavoz adjunta del grupo en el Parlamento de Andalucía, Ángela Mulas, ha lamentado que el Gobierno andaluz haya tardado en pedir la ayuda de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en el incendio de Sierra Bermeja (Málaga).

Ángela Mulas ha trasladado a los periodistas presentes en la rueda de prensa ofrecida en Cádiz la preocupación de Vox por la evolución del incendio.

"Queremos agradecer a los bomberos su labor en la extinción del incendio de Sierra Bermeja. Están dándolo todo para combatir lo que es un drama humano y medioambiental", ha asegurado Mulas, según una nota de este partido.

Mulas se ha mostrado crítica sobre cómo el Gobierno de la Junta de Andalucía ha gestionado este incendio, sobre todo por la tardanza a la hora de solicitar la intervención de la UME en las labores del incendio.

"Queremos preguntar al Gobierno de la Junta de Andalucía por qué ha tardado tanto tiempo en pedir la ayuda de la UME. El Gobierno andaluz ha actuado lentamente ya que debería haber pedido esa ayuda mucho antes. Queremos saber si el Gobierno de Juanma Moreno rechazó que la UME ayudara a los bomberos del Infoca antes de pedir su intervención. Pediremos a Juanma Moreno que dé las explicaciones necesarias", ha afirmado la portavoz adjunta de Vox en el Parlamento de Andalucía.

PRESUPUESTOS: SIN REUNIÓN HASTA CUMPLIR LOS ACUERDOS

La parlamentaria gaditana también ha explicado que Vox no se reunirá con el Gobierno de Juanma Moreno para negociar los presupuestos mientras no cumpla los acuerdos pactados.

"No nos han llamado para reunirnos con ellos ni para negociar, pero no vamos a negociar nada con el Gobierno de la Junta mientras no cumpla los acuerdos pactados".

Para terminar, Mulas ha advertido del peligro de que la Consejería de Hacienda se reúna con el PSOE, encuentro que ha tenido lugar este lunes entre el consejero Juan Bravo y la portavoz parlamentaria socialista, Ángeles Férriz.

"Sería una reunión peligrosa", ha dicho Mulas sobre ese encuentro, mientras que ha explicado que Vox seguirá rechazando todas las políticas socialistas.