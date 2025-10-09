Vox lanza en Málaga su Programa Económico y de Vivienda para ofrecer "soluciones reales" frente a la "precariedad"

El portavoz nacional de Vivienda, Carlos Hernández Quero, acompañado por el portavoz nacional de Economía e Industria, José María Figaredo, en la presentación del nuevo Programa Económico y de Vivienda de Vox. - VOX

MÁLAGA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz nacional de Vivienda, Carlos Hernández Quero, acompañado por el portavoz nacional de Economía e Industria, José María Figaredo, ha presentado en Málaga el nuevo Programa Económico y de Vivienda de Vox, una iniciativa que recorrerá toda España para ofrecer "soluciones reales frente a la precariedad, la pérdida de industria y la imposibilidad de acceder a una vivienda digna".

Durante su intervención, Hernández Quero ha explicado que "décadas de decadencia han convertido a este país en un lugar irreconocible". "Los sueldos y los trabajos estables de ayer ya son sólo un recuerdo", ha sentenciado, para subrayar que "los jóvenes que antes podían comprar una casa actualmente son precarios sin hogar y tienen que hacer malabares para llegar a fin de mes entre el pluriempleo y el piso compartido".

El portavoz nacional de Vivienda ha señalado que "la vida en el campo se ha vuelto imposible, la industria ha desaparecido dejando comarcas vacías y los servicios públicos están colapsados. Todo ello nos permite hablar de un Estado fallido o, al menos, en vías de subdesarrollo".

Frente a esta situación, Hernández Quero ha subrayado que Vox "propone una España nueva, decente y soberana, en la que la propiedad esté lo más distribuida posible, las familias sean dueñas de su destino, libres y sin tener que pagar altísimos impuestos, y donde el pueblo español no sea sustituido demográficamente".

Asimismo, ha explicado que Málaga ha sido elegida como punto de partida de la gira porque esta provincia "simboliza muchos de los problemas que sufre el español medio: una agricultura desmontada, precios de vivienda imposibles, jóvenes obligados a hacer las maletas y una inseguridad creciente".

Por todo ello, Hernández Quero ha concluido "empezamos en Málaga esta gira que nos llevará por toda España con la ilusión de ofrecer una alternativa real al experimento bipartidista que ya se ha demostrado fallido".