Vox lleva al Congreso "la insuficiente capacidad" de Málaga para embalsar agua

MÁLAGA 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Vox en el Congreso de los Diputados ha formulado una serie de preguntas escritas para que el Gobierno "explique su postura de seguir impulsando los desembalses de agua en una provincia que alterna períodos de grave sequía y períodos de insuficiente capacidad de almacenamiento de agua".

Desde la formación han indicado en una nota que las lluvias caídas en las últimas semanas en la provincia de Málaga "han puesto de manifiesto la insuficiente capacidad para embalsar agua destinada al suministro, tal y como se ha podido ver con los desembalses por seguridad en la presa de La Concepción, Casasola y Conde de Guadalhorce".

"A pesar de la evidente necesidad que tiene la provincia de ver aumentada su capacidad para embalsar agua que pueda ser destinada al suministro, el Gobierno ha descartado aumentar la capacidad de La Concepción y no se ha comprometido a financiar el embalse de Gibralmedina", ha criticado.

Al respecto, desde la formación han indicado que "ante esta inquietante situación", el Grupo Parlamentario Vox ha formulado preguntas sobre "motivos técnicos que impiden impulsar un aumento de capacidad en la presa de La Concepción".

También cuestiona si se plantea el Gobierno "financiar la construcción del embalse de Gibralmedina para evitar que en Málaga se produzcan fenómenos de desabastecimiento de agua en verano pese a que en invierno puedan realizarse desembalses por el exceso de agua acumulada en las presas de la provincia".

Además, preguntan por "qué criterios técnicos se tuvieron en cuenta a la hora de fijar la obligatoriedad de liberar agua almacenada en las normas de explotación de la presa de La Concepción".

La diputada de Vox por Málaga, Patricia Rueda, ha recordado que estas preguntas "buscan poner en evidencia" a un Gobierno que sigue ignorando la realidad de una provincia "que lleva décadas sin ver ampliada su capacidad de embalse".

"En Málaga pasamos de periodos de sequía a inundaciones que podrían evitarse si se hubieran ejecutado las infraestructuras hidráulicas necesarias", ha valorado Rueda, quien considera "inaceptable que desde 1986 no se construya ni una sola infraestructura para aumentar la capacidad de embalse de Málaga".