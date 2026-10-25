Vox Málaga alerta de que los decretos ley de Vivienda del Gobierno "reducen la oferta" y agravan la crisis habitacional

El cabeza de lista de Vox por Málaga y portavoz nacional de Vivienda, Carlos Hernández Quero - VOX

MÁLAGA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista de Vox por Málaga y portavoz nacional de Vivienda, Carlos Hernández Quero, ha alertado de que los decretos ley en materia de vivienda impulsados por el Gobierno central "provocan una retirada de inmuebles del mercado del alquiler en Málaga" y "agravan" la crisis habitacional.

En un comunicado remitido por la formación, han informado de que, a su juicio, estas medidas "profundizan en sus causas al reducir todavía más la oferta disponible en un mercado sometido a una demanda creciente".

Al respecto, ha referido que "esta combinación está provocando que acceder a una vivienda de alquiler se convierta en una competición entre aspirantes".

Además, ha alertado del incremento de la "exclusión residencial y de situaciones de hacinamiento, con casos en los que dos o tres familias se ven obligadas a compartir una misma vivienda ante la falta de alternativas habitacionales".