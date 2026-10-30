Vox Málaga critica el "deterioro continuo" de las infraestructuras ferroviarias

La número dos en la lista de Vox por Málaga al Congreso de los Diputados, Patricia Rueda, atiende a los medios - VOX

MÁLAGA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La número dos en la lista de Vox por Málaga al Congreso de los Diputados, Patricia Rueda, ha criticado este viernes el "deterioro continuo" de las infraestructuras ferroviarias españolas.

"Los malagueños están hasta el gorro de la degradación espantosa y peligrosa", de unas infraestructuras que "los mata y los aísla del resto de España", ha criticado Rueda.

Además, ha añadido que "ante la tragedia no debe haber silencio cómplice" y ha trasladado "su solidaridad con las víctimas mortales, los heridos y sus familiares". "Estamos de luto. Nuestro corazón está con las víctimas mortales, con los heridos, con los familiares. Una nación rota. Pero también es el momento de alzar la voz. No nos van a silenciar", ha apostillado.

Rueda también ha asegurado que Vox seguirá "recorriendo las calles, escuchando a los malagueños, aportando soluciones y denunciando, la dejación de funciones" y la "falta de inversión por parte del Gobierno de Pedro Sánchez".

Rueda ha responsabilizado "políticamente al Gobierno de Sánchez de la situación" y ha vinculado "la degradación de las infraestructuras" con lo que considera "una gestión marcada por la corrupción y la negligencia".

"¿Cuántas veces hemos hablado de parones, de estaciones llenas, de viajeros tirados en medio del andén por averías? ¿Cuántas veces lo hemos denunciado?", ha preguntado Rueda, al tiempo que ha remarcado que todas esas advertencias de Vox "fueron desatendidas por un Ministerio de Transportes que ha hecho oídos sordos".

Por último, Rueda ha recordado que Vox ha presentado una querella contra el "ministro de la muerte Óscar Puente por presunto homicidio imprudente tras el accidente de Urda (Toledo)".