Vox Málaga critica tacha la moratoria de hoteles de "improvisada, tardía e insuficiente"

El portavoz y la portavoz adjunta de Vox, Antonio Alcázar y Yolanda Gómez, en una imagen de archivo. - VOX

MÁLAGA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal Vox Málaga ha criticado la moratoria anunciada por el equipo de gobierno para limitar la implantación de nuevos hoteles en suelo residencial, al considerar que se "trata de una medida improvisada, tardía y que no resuelve el problema de fondo".

Vox ha señalado que "la iniciativa llega después de años de ausencia de planificación urbanística y reclama la aprobación de un nuevo Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) que marque el futuro de la ciudad".

Desde el grupo municipal han criticado "la forma en la que el equipo de gobierno ha convocado el pleno extraordinario para abordar esta cuestión", al entender que la oposición "no ha contado con la documentación necesaria para ejercer su labor de fiscalización".

El portavoz del grupo municipal de Vox, Antonio Alcázar, ha afirmado que "el equipo de gobierno vuelve a actuar como viene siendo habitual: improvisando. Convoca un pleno extraordinario sin facilitar previamente la documentación necesaria para que la oposición pueda ejercer su labor de control. Esa forma de gobernar demuestra una preocupante falta de transparencia y de respeto institucional".

A juicio de Vox, "el principal problema no es únicamente el procedimiento, sino el contenido de la propuesta, que consideran insuficiente para afrontar los retos urbanísticos de Málaga".

"El verdadero problema es que esta moratoria llega tarde y no soluciona absolutamente nada. Es una medida de cara a la galería para intentar corregir un problema que el propio equipo de gobierno ha generado durante años por no planificar el crecimiento de Málaga", ha señalado en un comunicado Alcázar.

También Vox ha recordado que "lleva años reclamando la elaboración de un nuevo PGOM que permita ordenar el crecimiento de la ciudad conforme a las necesidades actuales y a la normativa urbanística vigente".

"No pedimos un nuevo planeamiento por un capricho político, sino porque Málaga necesita una planificación seria de su modelo de ciudad. No se puede seguir improvisando cada vez que aparece un problema", ha explicado el portavoz.

Vox también ha criticado "la contradicción" que, a su juicio, "supone anunciar ahora la protección del suelo residencial mientras el Ayuntamiento ha impulsado recientemente un proyecto hotelero sobre una parcela cuyo destino original era precisamente residencial".

"No se puede defender una cosa por la mañana y hacer la contraria por la tarde. Ese doble discurso demuestra la ausencia de una estrategia urbanística coherente", ha manifestado Alcázar.

Desde la formación han insistido en que no cuestiona "el desarrollo turístico de la ciudad ni la llegada de nuevas inversiones, sino la falta de ordenación urbanística".

Así, Alcázar ha sostenido que "desde Vox no estamos en contra del turismo ni de los hoteles. Todo lo contrario. Málaga necesita seguir creciendo y atrayendo inversión. Pero cada uso debe desarrollarse donde corresponde y con una planificación urbanística que garantice seguridad jurídica, vivienda para los malagueños y servicios públicos suficientes".

Por último, el portavoz del grupo municipal Vox Málaga ha reiterado que "el futuro de Málaga no pasa por moratorias improvisadas, sino por hacer lo que el equipo de gobierno no ha hecho durante más de una década: aprobar un nuevo PGOM que ordene el crecimiento de la ciudad, proteja el suelo destinado a vivienda y permita el desarrollo económico con reglas claras. Eso es gestionar; lo demás es llegar tarde y tratar de vender como solución lo que no deja de ser un parche político".