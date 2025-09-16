Vox Málaga pide al gobierno de la ciudad que recupere la atención presencial sin cita previa obligatoria

El grupo municipal Vox en el Ayuntamiento de Málaga ha presentado una iniciativa con el objetivo de garantizar la atención presencial sin cita previa en todas las dependencias municipales, organismos autónomos y empresas públicas. - VOX

MÁLAGA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal Vox en el Ayuntamiento de Málaga ha presentado una iniciativa con el objetivo de garantizar la atención presencial sin cita previa en todas las dependencias municipales, organismos autónomos y empresas públicas.

Según Vox, actualmente conseguir una cita "puede suponer esperar días o incluso semanas, lo que genera problemas a los ciudadanos que, por motivos laborales o personales, no pueden acudir en la hora asignada".

"El sistema de cita previa, tal y como está planteado, está generando frustración y bloqueando la gestión de los malagueños", ha criticado la portavoz adjunta de Vox, Yolanda Gómez, quien ha añadido que esta situación "margina especialmente a nuestros mayores y a quienes no manejan medios electrónicos".

Desde Vox Málaga advierten de que "este sistema, implantado durante la pandemia y mantenido posteriormente por resoluciones internas, se ha convertido en una barrera injustificada que vulnera derechos reconocidos en la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común y en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales".

En este sentido, Gómez ha señalado que "la Administración está al servicio del ciudadano, y no al revés. El Ayuntamiento no puede seguir escondiéndose detrás de un sistema que, en la práctica, supone cerrar sus puertas a los malagueños".

Además, recuerdan que el Defensor del Pueblo ya se ha pronunciado en numerosas ocasiones contra la imposición de la cita previa obligatoria, reclamando que sea únicamente un mecanismo voluntario de organización, pero nunca un requisito que impida el acceso al servicio público.

PROPUESTA DE MODELO MIXTO

Vox plantea un sistema mixto de atención que combine un primer tramo con cita previa, de 9 a 10.30 horas, y un segundo tramo más amplio de atención por orden de llegada, entre las 10.30 y las 14 horas.

De esta forma, según Vox, se permitiría a los ciudadanos elegir cómo ser atendidos, sin que nadie quede excluido. "No podemos permitir que un vecino llegue a la ventanilla del Ayuntamiento en horario de atención y se le diga que no puede ser atendido por no tener cita previa", ha afirmado Gómez.

La portavoz adjunta ha concluido destacando que la moción busca "recuperar la cercanía y el principio de servicio público que debe regir toda Administración, garantizando que ningún malagueño quede sin respuesta cuando acuda a resolver un trámite".