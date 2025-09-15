Vox Málaga propone un plan de apoyo a asociaciones vecinales que trabajan con menores en riesgo de exclusión

El grupo municipal Vox Málaga ha presentado una moción en la Comisión de Pleno de Derechos Sociales, Vivienda, Participación Ciudadana y Cultura para reforzar el papel de las asociaciones vecinales - VOX

La iniciativa incluye un plan estratégico municipal y ayudas directas para entidades como la Asociación Fantasía en Lagunillas

MÁLAGA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal Vox Málaga ha presentado una moción en la Comisión de Pleno de Derechos Sociales, Vivienda, Participación Ciudadana y Cultura para reforzar el papel de las asociaciones vecinales y sin ánimo de lucro que atienden a menores en situación de vulnerabilidad.

Desde Vox Málaga destacan que las asociaciones de barrio representan un pilar fundamental de la vida comunitaria. "Su proximidad y capacidad para detectar realidades que la administración no siempre alcanza, las convierten en agentes sociales clave en la lucha contra la exclusión social", señalan.

El portavoz del grupo municipal, Antonio Alcázar, ha subrayado que "estas entidades no son sólo colaboradoras, son protagonistas de un compromiso colectivo con la solidaridad y con el bienestar de la infancia malagueña".

La iniciativa plantea que el Ayuntamiento elabore un informe sobre el conjunto de asociaciones que trabajan con menores y mayores en riesgo de exclusión social en la ciudad. Dicho documento servirá de base para un plan estratégico de asistencia y apoyo, en colaboración con las entidades vecinales de mayor trayectoria y eficacia.

Según Alcázar, "apostar por asociaciones que ya realizan una labor contrastada y efectiva es la mejor garantía de que los recursos públicos se destinan a proyectos realmente útiles para nuestros vecinos".

La propuesta incluye también una medida concreta: que el Ayuntamiento de Málaga asuma los gastos de mantenimiento y servicios básicos del local municipal donde desarrolla su actividad la Asociación Fantasía en Lagunillas.

Fundada en 2007, esta entidad atiende actualmente a más de 80 menores con programas de refuerzo escolar, apoyo psicosocial y actividades educativas y culturales, según exponen desde Vox.

Alcázar ha señalado que "la labor de Fantasía en Lagunillas es un ejemplo del compromiso vecinal con la infancia. Allí donde la administración no llega, estas asociaciones garantizan que ningún niño quede atrás".