Vox Málaga propone plan integral de protección del litoral "frente a fracaso de regeneraciones artificiales de playas"

Vox propone un plan integral de protección del litoral malagueño "frente al fracaso de las regeneraciones artificiales de playas". - VOX

MÁLAGA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal Vox en el Ayuntamiento de Málaga llevará una iniciativa a la próxima Comisión de Medio Ambiente para pedir un cambio de modelo en la protección del litoral malagueño, "tras los graves daños sufridos este invierno en numerosas playas de la ciudad" como Huelin, San Andrés o La Malagueta a causa de los temporales.

Desde la formación advierten de que "estos episodios no son hechos aislados ni imprevisibles, sino la consecuencia directa de décadas de decisiones erróneas y de la negativa de las administraciones a afrontar el problema de fondo que sufre la costa".

La portavoz adjunta del grupo municipal Vox Málaga, Yolanda Gómez, ha señalado que "cada vez que hay un temporal fuerte se repite la misma escena: pérdida masiva de arena, aparición de piedras, escalones peligrosos y olas alcanzando chiringuitos y paseos marítimos. Málaga vuelve a comprobar lo vulnerable que es su litoral".

Gómez ha recordado que la respuesta institucional tras cada temporal es siempre la misma: "Dragados de arena que suponen un elevado coste económico y cuyo efecto es efímero".

"Llevamos más de 30 años repitiendo este ciclo y los resultados están a la vista: cada vez hay menos playa y cada vez cuesta más dinero mantenerla", ha subrayado.

Vox critica que el actual modelo de regeneración artificial de playas "no solo es ineficaz, sino también insostenible desde el punto de vista económico y ambiental". "Los dragados destruyen el fondo marino, arrasan ecosistemas submarinos y no ofrecen una solución real, solo un parche que dura hasta el siguiente temporal", ha afirmado la edil.

Gómez ha criticado la que considera incoherencia de las administraciones y ha señalado que "se eliminaron infraestructuras de protección como los espigones alegando impacto ambiental, cuando la experiencia demuestra que una infraestructura bien diseñada tiene un impacto controlado y protege la costa durante décadas".

La portavoz adjunta de Vox ha puesto como ejemplo zonas como Guadalmar, "donde la retirada de espigones en los años 80 y 90 ha provocado una regresión constante del litoral".

"Hoy tenemos infraestructuras que cuando se construyeron estaban a más de 50 metros de la orilla y que ahora prácticamente están dentro del mar. Eso no es cambio climático reciente, es mala planificación de hace décadas", ha explicado.

Asimismo, ha recordado que durante el fuerte temporal de 1995, mientras La Malagueta prácticamente desaparecía, playas como Pedregalejo, protegidas por espigones, resistieron sin daños graves. "Los hechos son tozudos y desmienten el relato oficial", ha añadido.

A través de la moción, Vox reclama un plan integral de protección del litoral que apueste por soluciones duraderas. Entre las medidas propuestas se incluyen la reconstrucción y ampliación de espigones, la creación de nuevos elementos de defensa donde sea necesario, el estudio de diques sumergidos y la recuperación de barreras naturales como la flora marina.

"No tiene sentido seguir gastando millones de euros en parches temporales cuando existen fondos europeos destinados precisamente a inversiones estructurales y ambientales", ha defendido Yolanda Gómez, quien ha concluido que "proteger el litoral es proteger nuestras playas, nuestra economía turística y la calidad de vida de los malagueños".