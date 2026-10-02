Vox pide explicaciones a Interior tras conocerse que el narco que asesinó a un joven en Málaga fue detenido un año antes

La diputada nacional de Vox por Málaga Patricia Rueda, en una imagen de archivo. - VOX MÁLAGA

MÁLAGA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada nacional de Vox por Málaga Patricia Rueda ha anunciado este viernes el registro en el Congreso de los Diputados de una batería de preguntas dirigidas al Ministerio del Interior después de conocerse que el supuesto autor del asesinato de un joven en Málaga capital hace un par de semanas había sido detenido un año antes por su relación con un ajuste de cuentas fallido.

"Nacho era un joven de 20 años de un barrio de Málaga capital que hoy podría estar vivo", ha señalado Rueda en una nota, en la que ha indicado que el que "su asesino, un narco de la mafia somalí, estuviera en libertad a pesar de que fue detenido un año antes por otro ajuste de cuentas nos demuestra que el Ministerio del Interior no se toma en serio la lucha contra los narcos".

Rueda, que ha reconocido que sintió "mucha rabia" al conocer las informaciones publicadas, ha cuestionado las circunstancias que permitieron que permaneciera en libertad después de aquella actuación policial. "Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado hicieron un gran trabajo deteniendo en Marbella a este criminal, pero después el sistema falló estrepitosamente", ha dicho.

Por ello, ha señalado que desde Vox van "a exigir a Marlaska que explique cómo es posible que este narcotraficante estuviera en libertad a pesar de que fue el responsable de dar las armas a un sicario de 17 años que posteriormente intentó un asesinato en Fuengirola".

A raíz de esta información, adelantada por ABC, Rueda ha anunciado el registro de una batería de preguntas con las que Vox reclamará al Ministerio del Interior que aclare "si existió algún tipo de seguimiento policial posterior y qué medidas se adoptaron para controlar la actividad de organizaciones criminales vinculadas a la Costa del Sol".

En concreto, el Grupo Parlamentario Vox en el Congreso registrará si "fue objeto de algún tipo de vigilancia, seguimiento o control policial el presunto autor del asesinato de Nacho después de quedar en libertad tras su detención en 2025 en Marbella y, en caso afirmativo, durante cuánto tiempo y por qué motivo cesó dicho seguimiento".

También preguntará por "qué medidas adoptó el Ministerio del Interior después de la operación de 2025 para controlar la actividad en Málaga y la Costa del Sol de la organización criminal de origen sueco investigada por tráfico de drogas y por ofrecer o contratar asesinatos a cambio de dinero".

Asimismo, pedirá que informen de "cuántas personas de nacionalidad sueca y origen somalí presuntamente vinculadas a organizaciones criminales han sido detenidas en la provincia de Málaga desde el 1 de enero de 2023 y por qué delitos".

"¿Tenían las autoridades españolas información procedente de Suecia sobre los tres ciudadanos suecos de ascendencia somalí detenidos por el asesinato de Nacho antes de su llegada a Málaga y constaba sobre alguno de ellos algún antecedente, alerta, investigación o información policial relacionada con delincuencia organizada", preguntará Vox

Y, por último, también quieren saber "cuántos homicidios, tentativas de homicidio, ajustes de cuentas o hechos delictivos con armas de fuego registrados en la provincia de Málaga desde 2023 han sido relacionados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con organizaciones criminales procedentes de Suecia y de otros países como Bélgica y Países Bajos".

Para terminar, Rueda ha exigido a Interior que responda a estas cuestiones "de manera inmediata", puesto que, ha asegurado, "la familia de Nacho y todos los malagueños merecen saber toda la verdad sobre este gravísimo fallo".