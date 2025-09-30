Vox pide que la Junta "explique los múltiples problemas que sufrieron los asistentes de la Comic-Con de Málaga"

El presidente de Vox Málaga y diputado de la formación en el Parlamento de Andalucía, Antonio Sevilla. - VOX MÁLAGA

MÁLAGA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo de Vox en el Parlamento de Andalucía ha registrado este martes una pregunta en la Comisión de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta para que el consejero responsable del ramo, Arturo Bernal, explique los "múltiples problemas que sufrieron los asistentes de la Comic-Con Málaga", celebrada en la capital desde el 25 hasta el 28 de septiembre.

Así lo ha expresado el portavoz de Vox en la Comisión parlamentaria de Turismo, Antonio Sevilla, quien ha lamentado la que ha considerado "pésima imagen que dejaron las interminables colas en los diferentes estands de un evento que tiene mucho que mejorar si quiere servir para vender una imagen turística positiva de Málaga".

"No hubo ningún día de la Comic-Con en el que los asistentes no tuvieran que hacer largas colas bajo el sol para entrar al recinto del Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma), hacerse una foto con sus ídolos e incluso para llenar sus botellas en las escasas fuentes de agua disponibles", ha criticado Sevilla.

A juicio del líder de Vox, "los múltiples problemas que se registraron en la Comic-Con desde el jueves hasta el domingo, evidencian que tanto Málaga capital como la provincia necesitan una mayor inversión en infraestructuras por parte del Gobierno de Moreno".

Igualmente, y aunque reconoce que "una primera edición de cualquier evento siempre sirve para aprender de los errores", el parlamentario malagueño de Vox considera que "es inaceptable que no se ofrecieran soluciones al colapso que desde el jueves ya se sabía que estaba sufriendo el evento".

"Si el primer día los asistentes ya denunciaron las eternas colas y las insuficientes fuentes de agua potable, ¿por qué nadie hizo nada por solucionar estos problemas?", ha cuestionado el también presidente de Vox en Málaga.

Por ello, Sevilla ha asegurado que el consejero de Turismo "debe explicar qué medidas piensa adoptar la Junta de Andalucía para evitar que estos problemas se repitan en próximas ediciones de la Comic-Con y si la Consejería de Turismo va a pedir explicaciones a la empresa organizadora del evento".

"Ya sabemos que al PP le gustan las colas tal y como vemos en la sanidad o en las ayudas a la dependencia, pero la imagen de Málaga no puede verse perjudicada por la mala gestión de un evento de tanta importancia internacional", ha concluido Sevilla.