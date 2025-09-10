Vox pide un plan nacional frente a la lengua azul tras detectarse "más de 500 explotaciones afectadas" en Málaga

Archivo - La diputada nacional de Vox por Málaga Patricia Rueda en una imagen de archivo - VOX - Archivo

MÁLAGA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario de Vox en el Congreso de los Diputados ha registrado una Proposición No de Ley (PNL) para reclamar al Gobierno central la "aplicación inmediata de distintas medidas para hacer frente a la lengua azul, un virus que está causando estragos en numerosas explotaciones ganaderas de Málaga y resto de Andalucía". En concreto, ha afectado a "más de 500 explotaciones ganaderas malagueñas se han visto afectadas por este virus".

La formación ha urgido en un comunicado a aprobar un plan de choque frente a la lengua azul, "reforzando los servicios veterinarios en las zonas más afectadas con el fin de contener la extensión del virus".

La diputada malagueña de Vox en el Congreso Patricia Rueda ha manifestado que "la mortalidad del virus sigue sin reducirse. Los ganaderos malagueños están viviendo una pesadilla debido a la lengua azul".

De este modo, Rueda ha añadido que "la producción de leche ha caído hasta un 40% y la pérdida constante de corderos está generando un grave impacto económico". Ante esta situación, desde Vox han resaltado que "resulta imprescindible impulsar una respuesta nacional, firme, efectiva y coordinada para combatir esta crisis sanitaria, económica y social provocada por la expansión de la lengua azul".

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DE GANADEROS Y AYUDAS ECONÓMICAS

Esta PNL de Vox también solicita "activar cuantas medidas sean necesarias para la protección de los ganaderos, garantizando la vacunación gratuita del ganado en la provincia de Málaga; mejorar el sistema de vacunación; favorecer el desarrollo y la producción de una vacuna polivalente y asignar nuevos recursos al sistema nacional de vigilancia epidemiológica".

Asimismo, han reclamado "la puesta en marcha de un paquete extraordinario de ayudas económicas para reducir el impacto en las explotaciones ganaderas malagueñas afectadas".

Por último, desde la formación han pedido también compensaciones por mortalidad, abortos y pérdidas de producción de leche y carne, además de la reducción del IRPF para estas explotaciones. "Nuestros ganaderos siguen abandonados por las distintas administraciones, que prometen unas ayudas que no se están dando", ha concluido Rueda.