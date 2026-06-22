Vox pide "reafirmar compromiso institucional con la libertad religiosa y de culto de todos los ciudadanos"

El portavoz del grupo municipal de Vox, Antonio Alcázar, atiende a los medios. - VOX

MÁLAGA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal Vox Málaga llevará al próximo pleno del Ayuntamiento una moción para "reafirmar el compromiso institucional con la libertad religiosa y de culto de todos los ciudadanos", al tiempo que plantea "la revisión de los criterios de autorización para la utilización extraordinaria de espacios e instalaciones municipales con el objetivo de garantizar la neutralidad religiosa de las instituciones públicas, la igualdad de trato y el adecuado uso del dominio público".

Desde Vox han señalado que la iniciativa "parte de la necesidad de establecer criterios claros y objetivos para la utilización de espacios de titularidad municipal, especialmente ante el incremento de solicitudes para la celebración de actos de carácter estrictamente religioso en instalaciones públicas".

El portavoz del grupo municipal Vox Málaga, Antonio Alcázar, ha señalado que "la libertad religiosa es un derecho fundamental que debemos proteger y garantizar sin excepción, pero esa libertad corresponde a los ciudadanos y a las comunidades religiosas, mientras que las instituciones públicas tienen la obligación de mantener una posición de absoluta neutralidad e imparcialidad".

Ha afirmado, además, que "defender la neutralidad institucional no significa ir contra ninguna religión ni contra ningún creyente. Todo lo contrario. Significa garantizar que ninguna confesión reciba un trato preferente por parte de las administraciones y que todos los ciudadanos sean tratados en igualdad de condiciones con independencia de cuáles sean sus creencias".

Así, la moción plantea que el Ayuntamiento impulse una revisión de los procedimientos y criterios aplicables a la autorización extraordinaria de espacios e instalaciones municipales "para asegurar que cualquier cesión responda a razones objetivas vinculadas al interés general, la convivencia, la seguridad jurídica, la igualdad y el correcto uso del patrimonio público".

Según Alcázar, "los espacios municipales existen para prestar servicio al conjunto de los malagueños y deben gestionarse con criterios transparentes, objetivos y compatibles con los principios constitucionales que rigen la actuación de las administraciones públicas".

"El debate no gira en torno a limitar derechos fundamentales, que están plenamente garantizados por nuestro ordenamiento jurídico. Lo que planteamos es determinar si corresponde a las instituciones públicas facilitar determinados usos confesionales cuando existen espacios específicamente habilitados para el ejercicio del culto religioso", ha explicado.

Asimismo, el portavoz de Vox ha insistido en que "las administraciones no deben participar, promover ni favorecer actividades de naturaleza confesional que puedan generar dudas sobre la imparcialidad que los ciudadanos esperan de sus instituciones".

Ha incidido en que la propuesta "diferencia expresamente entre los actos de culto religioso y aquellas manifestaciones culturales, históricas y patrimoniales que forman parte de la identidad colectiva de España, como la Semana Santa, las romerías o las festividades patronales".

En este sentido, Alcázar ha destacado que "existe una diferencia evidente entre una ceremonia estrictamente religiosa y unas tradiciones que forman parte del patrimonio histórico, artístico y cultural de nuestro país".

"Celebraciones como la Semana Santa trascienden el ámbito confesional y constituyen expresiones culturales profundamente arraigadas en la sociedad española. Son miles los ciudadanos que participan en ellas por motivos culturales, familiares, patrimoniales o históricos, independientemente de sus creencias personales", ha señalado.

Alcázar ha defendido que "las administraciones tienen la responsabilidad de proteger y difundir estas tradiciones porque representan una parte esencial de nuestra identidad colectiva y de nuestro legado histórico".

"Preservar nuestras tradiciones no es una cuestión ideológica, sino una obligación hacia las generaciones futuras y una forma de fortalecer la cohesión social en torno a elementos compartidos por la inmensa mayoría de los españoles", ha añadido.

"IGUALDAD Y CONVIVENCIA COMO PRINCIPIOS IRRENUNCIABLES"

Otro de los aspectos recogidos en la iniciativa es la necesidad de que cualquier actividad promovida o respaldada por las administraciones públicas "sea compatible con los principios constitucionales de igualdad entre hombres y mujeres y de no discriminación".

Alcázar ha subrayado que "las instituciones públicas tienen el deber de velar porque toda actuación desarrollada en espacios municipales respete plenamente los principios de igualdad que recoge nuestra Constitución".

"Resulta razonable que las administraciones valoren si determinadas actividades son compatibles con los valores democráticos y constitucionales que sustentan nuestro sistema de convivencia", ha afirmado.

Por otro lado, la moción también incide en "la importancia de favorecer procesos de integración social y cultural basados en el respeto a los principios constitucionales, las normas de convivencia y el conocimiento de las tradiciones españolas".

Para Alcázar, "la integración debe entenderse como la incorporación plena al marco de derechos, libertades, valores y costumbres que han configurado históricamente nuestra nación". "No puede plantearse la integración como un proceso de sustitución de nuestra cultura común. La convivencia exige respeto mutuo, conocimiento de nuestras normas y aceptación de los principios constitucionales que garantizan la libertad y la igualdad de todos", ha manifestado.

Por último, el portavoz municipal de Vox Málaga ha defendido que la propuesta busca "aportar seguridad jurídica, reforzar la neutralidad institucional y evitar situaciones que puedan generar conflictos de convivencia o percepciones de trato desigual".

"Estamos planteando una iniciativa equilibrada que protege la libertad religiosa, garantiza la neutralidad de las instituciones, defiende la igualdad entre hombres y mujeres y preserva las tradiciones culturales que forman parte de la historia de Málaga y de España", ha concluido.