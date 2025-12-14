Vox presenta 25 enmiendas a los presupuestos del PP en Málaga con recortes a partidas de gasto "ideológico"

Archivo - El portavoz del grupo Vox en la Diputación de Málaga, Antonio Luna. Imagen de archivo. - VOX - Archivo

MÁLAGA 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Provincial Vox ha presentado más de 25 enmiendas a los presupuestos del PP en la Diputación de Málaga, en las que, según ha señalado el portavoz, Antonio Luna, se incluyen una serie de recortes y supresiones en partidas de gasto "ideológico, innecesario o estructural", y, al mismo tiempo, se proponen incrementos y nuevas líneas de gasto en áreas como "infraestructuras básicas, proyectos esenciales, apoyo social no ideologizado, sector primario, empleo y seguridad".

El partido ha explicado en una nota que ha propuesto la eliminación de las partidas dedicadas al programa 'Lucha contra el cambio climático y mejora del medioambiente', que se destinan a cumplir con agendas globalistas y climáticas; la supresión de la partida 'Promoción de la igualdad de género y erradicación de la violencia'; una reducción del 25% en el programa 'Administración general del medioambiente'; y la eliminación del gasto en estudios y consultorías del programa 'Desarrollo urbano sostenible e integrado'.

Además, Luna ha señalado que las enmiendas de Vox también incluyen la propuesta de "reducir las subvenciones nominativas, sustituyéndolas por convocatorias públicas y eliminando aquellas que respondan a agendas ideológicas o que no cuenten con una evaluación de resultados".

El portavoz de Vox ha subrayado también la solicitud del Grupo Provincial para reasignar al menos diez millones de euros del gasto corriente en "áreas clave" como infraestructuras básicas, infraestructuras hidráulicas, vías públicas, apoyo al sector primario e inversiones que mejoren los servicios públicos para los malagueños. Entre las inversiones propuestas por Vox, la formación ha destacado el apoyo a las familias vulnerables, al sector primario y a las infraestructuras hidráulicas.

Dentro de las enmiendas que Vox presenta para aumentar las inversiones que beneficien directamente a los malagueños, el Grupo Provincial propone incrementar en un 30% el presupuesto de la partida destinada a 'Familias en situación de riesgo o exclusión social'. Tal como explica Luna, "es esencial reorientar el gasto social hacia el apoyo directo a las familias".

En relación con el apoyo al sector primario, Luna ha denunciado que el presupuesto de 5,5 millones de euros destinado por el PP a Agricultura, Ganadería y Pesca es "insuficiente". Por ello, Vox reclama un aumento del 25% en esa partida "para que se ajuste a la importancia y a la crisis actual que atraviesa el sector primario".

Además, Vox ha expresado su apoyo al empleo agrario, proponiendo un incremento del 25% en la dotación del programa 'Fomento del empleo agrario (PFEA)', que, en los presupuestos del PP para 2026, sufrirá un recorte del 15% en comparación con 2025.

En cuanto a las infraestructuras hidráulicas, las enmiendas de Vox se enfocan, en primer lugar, en reforzar el ciclo integral del agua y en la sustitución de las tuberías de fibrocemento, con el objetivo de "garantizar un suministro seguro, reducir las fugas y reemplazar las infraestructuras obsoletas". En segundo lugar, se centran en mejorar el alcantarillado y en tomar medidas contra los vertidos ilegales.

Vox también ha propuesto una financiación específica para la conservación de los centros docentes de enseñanza infantil y primaria, destinando al menos 300.000 euros para garantizar que estos centros cuenten con condiciones adecuadas de accesibilidad y mantenimiento.

Por último, Vox ha presentado enmiendas que incluyen un aumento de la dotación para seguridad y protección civil, así como la creación de una nueva partida presupuestaria para redactar el proyecto de construcción de un Centro de Atención Integral para personas con TEA.

"Las enmiendas de Vox están basadas en el sentido común. Los presupuestos del PP aumentan, pero lo hacen en gasto de personal y en gasto corriente, no en inversiones que realmente mejoren los servicios públicos de la provincia", ha afirmado Luna.