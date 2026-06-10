Vox propone abrir espacios del Fycma en verano para proteger del calor a mayores, jóvenes y entidades sociales de Málaga

El portavoz municipal de Vox, Antonio Alcázar. - VOX

MÁLAGA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal Vox Málaga llevará ha presentado una iniciativa para estudiar la puesta en marcha de un programa piloto que permita utilizar espacios disponibles del Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma) durante los meses de verano para el desarrollo de actividades dirigidas a mayores, jóvenes, asociaciones y colectivos sociales de la ciudad.

La propuesta, según Vox, "parte de una realidad cada vez más evidente: el aumento de los episodios de calor extremo que afectan a Málaga durante los meses estivales y que inciden especialmente sobre los colectivos más vulnerables".

El portavoz del grupo municipal de Vox, Antonio Alcázar, ha señalado que "las altas temperaturas ya no son una circunstancia excepcional, sino una realidad recurrente que obliga a las administraciones a buscar soluciones prácticas que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos, especialmente de aquellos que sufren con mayor intensidad los efectos del calor".

Así, ha detallado que la iniciativa plantea aprovechar de manera temporal aquellos espacios del Fycma que puedan encontrarse disponibles durante los periodos de menor actividad congresual, sin interferir en ningún caso en la programación ordinaria del recinto.

"Estamos hablando de una infraestructura municipal de primer nivel, moderna, climatizada, accesible y perfectamente equipada. Lo que proponemos es algo tan sencillo como estudiar la posibilidad de poner parte de esa capacidad instalada al servicio de la ciudadanía cuando existan espacios disponibles", ha explicado Alcázar.

Alcázar ha insistido en que la propuesta no persigue alterar la actividad principal del Palacio de Ferias y Congresos. "Queremos dejar muy claro que esta iniciativa no pretende modificar la razón de ser del Fycma ni interferir en su programación profesional, empresarial o congresual. Precisamente porque es un equipamiento de enorme valor para Málaga, creemos que también puede desempeñar una función social complementaria cuando las circunstancias lo permitan", ha afirmado.

Desde Vox ha recordado que la ciudad "cuenta con un tejido asociativo amplio y diverso que desarrolla una labor social imprescindible durante todo el año".

Alcánzar ha aludido a las asociaciones de mayores, entidades juveniles, colectivos vecinales, organizaciones culturales, clubes deportivos y asociaciones educativas trabajan diariamente para fomentar la convivencia, la integración social, el envejecimiento activo y el acompañamiento de personas en situación de vulnerabilidad.

"Detrás de muchas de estas entidades hay miles de horas de trabajo altruista que sostienen buena parte de la cohesión social de nuestros barrios. Son organizaciones que realizan una labor silenciosa pero extraordinariamente valiosa para Málaga", ha destacado.

También ha subrayado que muchas de estas asociaciones "encuentran dificultades para desarrollar sus actividades durante los meses más calurosos del año". "Nos consta que algunas entidades tienen problemas para mantener su programación durante el verano porque sus instalaciones no reúnen condiciones adecuadas de climatización o porque los costes asociados a su mantenimiento aumentan considerablemente. Creemos que merece la pena estudiar alternativas que les permitan seguir desarrollando su trabajo en condiciones dignas", ha manifestado.

ACTIVIDADES PARA MAYORES, JÓVENES Y FAMILIAS

La propuesta contempla que, en caso de resultar viable, los espacios disponibles puedan albergar actividades tan diversas como jornadas de convivencia para mayores, talleres formativos, encuentros intergeneracionales, programas de ocio educativo para jóvenes, actividades culturales, iniciativas de voluntariado o programas destinados a combatir la soledad no deseada.

Según Alcázar, "no estamos planteando grandes inversiones ni proyectos faraónicos. Estamos hablando de aprovechar mejor un recurso público que ya existe para atender necesidades reales que ya existen".

"Cuando disponemos de instalaciones climatizadas, accesibles y preparadas para acoger a cientos de personas, resulta razonable estudiar fórmulas para que esos espacios puedan convertirse temporalmente en lugares de encuentro, convivencia y protección frente al calor", ha añadido.

Así, Vox considera que esta propuesta "responde a una visión de la gestión pública basada en la eficiencia y el aprovechamiento responsable de los recursos municipales". Además, el portavoz municipal de Vox ha defendido que la medida "contribuiría a estrechar la colaboración entre el Ayuntamiento y las entidades sociales".

SOLICITUD DE UN ESTUDIO TÉCNICO Y SOCIAL INDEPENDIENTE

La moción presentada solicita la elaboración de un programa piloto de utilización social del Fycma durante los meses de julio y agosto, así como la realización de un estudio por parte de una entidad especializada y objetiva que analice las necesidades reales existentes.

Además, propone la elaboración de un informe de viabilidad técnica, económica y organizativa que determine las condiciones de acceso, el calendario de utilización y la compatibilidad de esta iniciativa con la actividad ordinaria del recinto.

"Lo que pedimos es rigor, planificación y voluntad política para estudiar una propuesta que puede generar beneficios sociales importantes sin comprometer el funcionamiento habitual del Palacio de Ferias y Congresos", ha agregado Alcázar.

En definitiva, ha dicho, "se trata de poner los recursos municipales al servicio de las personas. Málaga dispone de instalaciones excepcionales y creemos que merece la pena analizar cómo pueden contribuir también a proteger, acompañar y mejorar la vida de quienes más lo necesitan durante los meses de verano".