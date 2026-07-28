Vox propone priorizar el acceso a la vivienda protegida "para los malagueños con mayor arraigo en la ciudad"

La portavoz adjunta del grupo municipal de Vox y el portavoz, Yolanda Gómez, y Antonio Alcázar, respectivamente. - VOX

MÁLAGA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal Vox Málaga defenderá en el próximo pleno del Ayuntamiento una iniciativa para modificar la normativa reguladora del Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida con el objetivo de que "el acceso a la vivienda pública y al alquiler social priorice a quienes acrediten un arraigo real, duradero y verificable en Málaga y en España".

Vox ha explicado que la propuesta parte "de la preocupación por la creciente dificultad que afrontan los malagueños para acceder a una vivienda, en un contexto marcado por la escasez de vivienda protegida, el incremento continuado de los precios y la elevada presión demográfica".

El grupo municipal de Vox ha recordado que el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas de la ciudad y considera que "los recursos públicos deben destinarse prioritariamente a quienes han desarrollado su proyecto de vida en Málaga y mantienen una vinculación efectiva con el municipio".

La portavoz adjunta de la formación, Yolanda Gómez, ha defendido que la propuesta responde a un principio de "sentido común". "Cuando los recursos públicos son limitados, lo lógico es priorizar a quienes llevan años viviendo, trabajando y contribuyendo al desarrollo económico y social de Málaga. No hablamos de excluir a nadie, sino de establecer prioridades objetivas para que quienes han sostenido esta ciudad durante años no compitan en igualdad de condiciones con personas que acaban de llegar", ha afirmado.

Gómez ha insistido en que "la solidaridad empieza por casa" y ha explicado que "igual que cualquier familia ayuda primero a los suyos cuando los recursos son limitados, las administraciones deben garantizar en primer lugar que las ayudas públicas beneficien a quienes llevan años formando parte de la ciudad, pagando impuestos y contribuyendo al sostenimiento de los servicios públicos".

También ha recalcado que "esto no es una cuestión ideológica, sino de justicia y de responsabilidad en la gestión de unos recursos que son limitados".

Vox ha recordado que además que ya ha impulsado diversas iniciativas "encaminadas a reforzar el control del padrón municipal para combatir el fraude padronal y garantizar que las ayudas públicas lleguen realmente a quienes cumplen los requisitos establecidos".

Asimismo, el grupo municipal ha defendido en anteriores ocasiones que "el arraigo sea un criterio preferente para acceder tanto a la vivienda protegida como a determinadas ayudas municipales".

ADAPTAR LA NORMATIVA MUNICIPAL

Gómez ha explicado que la iniciativa plantea modificar el Reglamento del Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida, que actualmente exige únicamente un año de empadronamiento para acceder a una vivienda protegida.

Para Vox, "este requisito resulta insuficiente para acreditar una vinculación real y continuada con la ciudad". Por ello, la formación propone "establecer como criterio preferente un mínimo de diez años de empadronamiento histórico para acceder a una vivienda protegida en régimen de compra y cinco años para el acceso a vivienda protegida en régimen de alquiler o a ayudas al alquiler social".

"El empadronamiento no puede ser un simple trámite administrativo. Debe servir para acreditar una residencia efectiva y continuada que permita priorizar a quienes realmente tienen sus raíces en Málaga y han contribuido durante años al progreso de nuestra ciudad", ha dicho Gómez.

De igual modo, ha explicado que "la iniciativa plantea utilizar criterios objetivos para acreditar ese arraigo, como los años de empadronamiento histórico, la trayectoria laboral, la cotización, los vínculos familiares o la residencia efectiva y continuada".

"Lo razonable es que quien lleva diez o veinte años levantándose cada mañana para trabajar, pagando impuestos y contribuyendo al sostenimiento de los servicios públicos tenga prioridad en el acceso a la vivienda protegida frente a quien acaba de llegar. Eso no es discriminación; es justicia", ha señalado.

Por otro lado, Gómez ha señalado que la iniciativa municipal "toma como referencia los principios recogidos en el Acuerdo 49 suscrito entre el Partido Popular y VOX para la gobernabilidad de Andalucía, que contempla la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes acrediten un arraigo real, duradero y verificable, así como el refuerzo de los criterios de vinculación económica, social, familiar, laboral y formativa".

Desde Vox consideran que "estos principios pueden trasladarse al ámbito municipal con pleno respeto al marco competencial y al ordenamiento jurídico vigente".

"Nuestro objetivo es garantizar que la vivienda pública cumpla su verdadera función social, favoreciendo la estabilidad residencial, la cohesión social y el acceso prioritario de quienes llevan años construyendo su vida en Málaga", ha señalado la portavoz adjunta de Vox.

Asimismo, ha añadido que "la propuesta traslada al Ayuntamiento de Málaga un modelo que ya contempla el acuerdo alcanzado en Andalucía entre Vox y el Partido Popular, reforzando el arraigo como criterio objetivo para la asignación de unos recursos públicos que son limitados".

Por último, la portavoz adjunta ha subrayado que la moción "también pretende reforzar la lucha contra el fraude padronal". "Llevamos años advirtiendo de que el padrón no puede convertirse en la puerta de entrada automática a los recursos públicos sin comprobar el verdadero arraigo de quien los solicita. Esta iniciativa complementa todas las medidas que hemos venido presentando para reforzar el control del padrón municipal y garantizar que las ayudas lleguen realmente a quienes les corresponden", ha concluido.

Vox ha explicado que con esta iniciativa instará al Ayuntamiento de Málaga "a modificar la normativa reguladora de la vivienda protegida y del Registro Municipal de Demandantes para incorporar el arraigo como criterio preferente en el acceso a la vivienda pública y al alquiler social".