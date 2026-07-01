Vuelve el dispositivo del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga desplazado a Venezuela tras terremotos

Efectivos del CPB en Venezuela tras los terremotos - CPB

MÁLAGA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El dispositivo del Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) de la Diputación de Málaga desplazado en Venezuela tras los terremotos se dispone a emprender su vuelta.

En concreto, según han informado, el dispositivo ha permanecido trabajando estos días en las labores de búsqueda y rescate en varias zonas afectadas por los terremotos como Playa Grande y Caraballeda, donde los bomberos malagueños han recibido la visita y agradecimiento del Embajador de España en la zona.

Desde el centro logístico han partido hacia el aeropuerto de Valencia (Venezuela) y de allí deben coger un vuelo a las 17,25 horas (hora local) destino a Madrid, con trasbordo en Santo Domingo.

En principio, han precisado, la llegada al aeropuerto de Málaga está prevista a las 16,55 horas de este jueves, en el vuelo procedente de Madrid.

Cabe recordar que los efectivos malagueños han utilizando, entre otros medios materiales, un dron con cámara térmica para la supervisión de edificios y una cámara con equipos de sensores de movimiento y ruido para tratar de localizar a personas, además de una unidad canina.