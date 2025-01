El Weekend Beach Festival contará con la banda inglesa de indie rock Kaiser Chiefs en su décimo aniversario

VÉLEZ-MÁLAGA (MÁLAGA), 10 (EUROPA PRESS)

El Weekend Beach Festival contará con la banda indie británica Kaiser Chiefs en su cartel el próximo mes de julio cuando celebre su décima edición en el núcleo costero de Torre del Mar, en Vélez-Málaga (Málaga).

Formados en Leeds en el año 2000, Kaiser Chiefs son una de las bandas líderes de su generación. Liderada por el carismático Ricky Wilson con Simon Rix al bajo, Andrew 'Whitey' White a la guitarra, Nick 'Peanut' Baines a los teclados y el baterista Vijay Mistry, la banda ha tenido a lo largo de toda su trayectoria una serie de himnos internacionales de gran éxito como 'Ruby', 'Oh my god', 'I predict a riot', 'Everyday I love you less and less', 'Never miss a beat' y 'Hole in my soul', entre otros muchos.

La banda ha lanzado ocho álbumes de estudio originales que incluyen su debut nominado a Mercury, 'Employment', que vendió más de 2 millones de copias, seguido de su número uno, 'Yours truly, angry mob', que obtuvo dos discos de platino solo en el Reino Unido y 'Education education education and war", que entró en las listas de álbumes del Reino Unido también en el número uno. Han vendido más de ocho millones de álbumes.

Han logrado los diez primeros sencillos, incluido el infame éxito número uno de 'Ruby', tres premios Brit y un premio Ivor Novello al álbum del año además realizaron giras con U2, Foo Fighters y Green Day.

"Quizás nunca lleguemos al punto en el que podamos sentarnos en un sillón con los brazos detrás de la cabeza y decir: 'muchachos, lo hemos logrado'. Pero al mismo tiempo, tal vez por eso, años después, los Kaiser Chiefs siguen aquí". Así sentencia la banda en el gran momento en que se encuentran.

En este año 2025, según la organización de Weekend Beach Festival, su gira europea recae en exclusiva como única fecha en Andalucía en Torre del Mar para celebrar los 20 años de la banda y los 10 años de este encuentro musical veraniego, que esta edición se celebra los días 10, 11 y 12 de julio.

Cabe recordar que Kaiser Chiefs se une a un cartel para el que ya están anunciadas las actuaciones de Kase.O y Estopa (ambos con sus únicas fechas en Andalucía según la organización del festival); el exitoso dúo argentino Ca7riel y Paco Amoroso; y el cinematic techno de Mathame; entre otras muchas bandas y artistas aún por anunciar.