La XI carrera nocturna MLK & Tahermo Trail se celebrará el 28 de septiembre en la ciudad de Málaga

MÁLAGA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La undécima edición de la carrera nocturna MLK & Tahermo Trail vuelve el sábado, 28 de septiembre, a la ciudad de Málaga. Se trata de una prueba deportiva que cada año reúne a alrededor de un millar de participantes, con edades comprendidas entre los 15 años de la categoría Junior, hasta sobrepasar los 55 años dentro de la categoría Máster.

El concejal delegado de Deporte, Borja Vivas, junto al gerente del Club Deportivo Chiprunning Trail, Albert García, ha presentado este miércoles la prueba deportiva.

La carrera es la única que combina un recorrido urbano y de montaña nocturno en la ciudad y que en esta edición reunirá a cerca de 800 participantes, que se reparten en dos modalidades de carreras: una para adultos, que es profesional, y la categoría participativa, que está enfocada al público infantil. Todos los participantes recibirán una medalla.

La carrera de adultos tendrá un itinerario de diez kilómetros, con salida a las 22 horas desde la calle Guillén Sotelo, en la parte trasera del edificio del Ayuntamiento de Málaga. La llegada de los corredores será en el mismo punto que la salida.

Los deportistas participantes deberán usar un frontal luminoso, ya que el recorrido discurre por algunas zonas con poca iluminación, como es el Monte Gibralfaro.

Las categorías que ha dispuesto la organización son Junior (de 15 a 24 años); Senior (25 a 40 años); Veteranos (41 a 54 años); y Máster (de 55 años en adelante).

Las inscripciones pueden realizarse en la web www.mlktrail.es, y tienen un precio de 13 euros. También se puede hacer presencial en los puntos de retirada del dorsal, con un precio de 15 euros (siempre y cuando queden plazas disponibles).

La organización ha fijado un tiempo máximo para realizar la carrera, que será de una hora 45 minutos. Los participantes dispondrán de puntos de avituallamiento en distintas partes de la ruta y en la propia meta.

Respecto a los premios, se distinguirá a los tres primeros de la clasificación general masculina y femenina. También se otorgarán distinciones a los primeros corredores locales (masculino y femenino), además de un galardón para el equipo más numeroso.

La cita tiene un carácter solidario y en la organización del evento también colaboran entidades sin ánimo de lucro, como son la 'Asociación Superhéroes Un niño, una sonrisa' o el colectivo 'Una cima, una sonrisa'.

CARRERA INFANTIL

La prueba infantil partirá a las 21.30 horas y recorrerá 1.200 metros con salida y llegada desde la calle Guillén Sotelo. Al igual que en las otras categorías, es recomendable correr con un frontal luminoso. En la prueba podrán participar niños de entre seis y doce años.

La carrera tendrá el lema 'Muévete más y come bien' para concienciar sobre hábitos de vida saludables. La prueba no tendrá clasificaciones y los padres o acompañantes de los menores no podrán correr junto a ellos.

Por último, la MLK & Tahermo Trail es un evento sostenible y recomienda a todos sus participantes acudir en autobús urbano, metro, bicicleta o a pie. Además, cuenta con 'Málaga Como Te Quiero' (MCTQ), como colaborador.

La prueba tiene como patrocinadores a Renault Tahermo y como colaboradores al Ayuntamiento de Málaga, Coca Cola, La Opinión de Málaga y Bowling, además de las entidades solidarias 'Asociación Superhéroes Un niño, una sonrisa' y 'Una cima, una sonrisa'.