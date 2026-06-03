El XII Seminario Internacional de Flamenco de Málaga convocará a unos 350 alumnos de América y Europa

El diputado Manuel López Mestanza presenta el Seminario Internacional de Flamenco de Málaga - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 3 Jun. (EUROPA PRESS) - El XII Seminario Internacional de Flamenco de Málaga, que organiza la Escuela de Flamenco de Andalucía (EFA) con el apoyo de la Diputación Provincial, reunirá a unos 350 alumnos procedentes de América y Europa entre los días 29 de junio y 5 de julio.

El vicepresidente de la Diputación y diputado de Cultura, Manuel López Mestanza; el presidente de la EFA, Luis Guillermo Cortés Fajardo; y el director de la EFA en Málaga, José Lucena, han presentado la programación, que convertirá a Málaga en "capital mundial del flamenco".

Las masterclass serán impartidas por La Truco (Parla, Madrid), Carmen Romero (Murcia), María José Lesmes (Ceuta), Estela Sanz (Valladolid), Noelia García (Elche, Alicante) y José Lucena (Málaga). Todas tendrán el acompañamiento a la guitarra de Luis Salao.

La artista invitada será la malagueña Susana Lupiáñez 'La Lupi', junto a la guitarra de Curro de María y las clases tendrán lugar en Headway Dance Studio, situado en la calle Lima, número 7, de Málaga capital.

López Mestanza ha felicitado a la EFA por mantener este seminario durante doce años, "que ya se ha convertido en una cita ineludible a finales de junio para alumnos que llegan de España, Francia, Holanda, Méjico, Estados Unidos y otras partes del mundo".

Además, ha añadido que además del carácter cultural y formativo del seminario, se suma el componente turístico con numerosas pernoctaciones por parte de los alumnos que vienen de fuera".

Luis Guillermo Cortés, que ha agradecido la ayuda de la Diputación y del Ayuntamiento de Málaga, ha comentado que, por vez primera, las maestras del baile que van a impartir las masterclass pertenecen a distintas sedes españolas de la Escuela de Flamenco de Andalucía.

En niveles medio y avanzado, las clases van a girar en torno a la guajira con mantón, la soleá por bulerías, el taranto, alegrías con abanico, seguiriya, bulerías de Jerez y la caña.

Asimismo, Cortés ha celebrado que este evento permanezca en el tiempo y ha afirmado que este el seminario se ha convertido en uno de los eventos de formación profesional de flamenco más importantes del mundo y en toda una referencia.

PERÚ, PAÍS INVITADO

Además, el país invitado en esta edición es Perú, representado por la Escuela de Flamenco Alma Gitana de Lima, con 15 bailaoras en los cursos formativos. Ofrecerán un espectáculo flamenco el 1 de julio en el auditorio Edgar Neville, de la Diputación, con entrada gratuita para el público. Al elenco se incorporan los cantaores locales Manuel de la Curra y Canito, y el guitarrista Luis Salao.

Por otro lado, el presidente de la EFA ha adelantado que el próximo año la XIII edición del Seminario Internacional de Flamenco de Málaga estará en el marco de la X Bienal de Arte Flamenco de Málaga, y que se contará "con artistas internacionales de gran prestigio para proyectar la provincia de Málaga como lugar de referencia internacional del flamenco". En 2027 los países invitados serán Estados Unidos y México.

La Diputación también mantiene un acuerdo de colaboración con la EFA para el XI Campamento Internacional de Flamenco y Danza Española para Jóvenes Valores, que se desarrollará entre el 25 de julio y 2 de agosto en el Ceulaj de Mollina.