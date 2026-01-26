La XIII edición de Retro Málaga cierra con un balance positivo y 15.000 asistentes - FYCMA

MÁLAGA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La XIII edición de Retro Málaga ha finalizado este pasado fin de semana en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma) con un balance muy positivo, tras recibir alrededor de 15.000 visitantes entre los días 23 y 25 de enero.

Durante tres jornadas, el salón ha convertido a Málaga en punto de encuentro para aficionados y coleccionistas del motor clásico, con un total de 17.000 metros cuadrados de exposición y parking de vehículos históricos, que ofrecieron un recorrido por la historia del automóvil y la motocicleta a través de modelos de época, de colección y de competición.

Uno de los actos centrales de esta edición ha sido el homenaje a Manolo Ortiz-Tallo, figura clave del automovilismo español y malagueño. El reconocimiento, presentado por Carlos Sedano, reunió a destacados nombres del "mundillo" como Juan Petisco, Antonio Zanini, Enrique Gluckman o Álvaro Fontes, que quisieron acompañar a Ortiz-Tallo en un acto cargado de contenido y recuerdo de su trayectoria profesional.

El III Concurso de Elegancia Retro Málaga volvió a ser uno de los grandes atractivos del programa. En esta edición, los premios recayeron en el Fiat 1500 Cabrio, el Delahaye 235 y el Cadillac 62 Convertible, seleccionados por su diseño, estado de conservación y valor histórico dentro de sus respectivas categorías.

La programación se completó con exposiciones temáticas, la presencia de vehículos singulares como el SEAT Ibiza 4*4 Proto, la participación del Museo del Automóvil y la Moda de Málaga, un amplio espacio dedicado a motocicletas históricas y de competición, así como distintas concentraciones de clubes y marcas celebradas durante el fin de semana.

Con este balance, Retro Málaga despide su decimotercera edición consolidando su crecimiento y su posición como una de las principales citas del vehículo clásico en el sur de España.