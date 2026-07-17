El XIX Certamen Internacional de Escuelas Taurinas 'La Malagueta' se celebrará del 10 al 13 de agosto

Archivo - Vista de la plaza de toros de La Malagueta. - LANCES DE FUTURO - Archivo

MÁLAGA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La plaza de toros de La Malagueta acoge del 10 al 13 de agosto la XIX edición del Certamen Internacional de Escuelas Taurinas 'La Malagueta', organizado por la Escuela Taurina de la Diputación de Málaga con el Patrocinio de Tauroemoción.

Un total de trece escuelas de España, México y Portugal, reunirá a jóvenes promesas que participarán en tres semifinales y una gran final. Será un jurado profesional y el propio público, por segundo año consecutivo, a través de sus dispositivos móviles, los que votarán para elegir quiénes pasan a la final y quién será el ganador.

Así lo ha dado a conocer el presidente de la Diputación, Francisco Salado, junto a Óscar Plaza, gerente de la Escuela Taurina Diputación de Málaga, Alberto García (CEO de Tauroemoción) y el matador Saúl Jiménez Fortes.

Salado ha destacado la importancia de este certamen, "que con una larga historia, ya es un auténtico referente en el mundo del toro, por donde han pasado jóvenes promesas que luego se han convertido en figuras de primer nivel como José Garrido, Saúl Jiménez Fortes, Joaquín Galdós, Román, Lama de Góngora, López Simón, Daniel Crespo y Fernando Rey".

Los espectáculos serán gratuitos y darán comienzo a las 19,00 horas, y por primera vez el certamen de retransmitirá de forma íntegra por 101 televisión para toda Andalucía.

El premio para el triunfador será su participación en la novillada con picadores de la Gran Feria Taurina de Málaga en 2027 y recibirá un capote de paseo donado por Saúl Jiménez Fortes; y al segundo y tercer premiado se les obsequiará con un capote y una muleta.

Salado ha reivindicado la Fiesta de los toros como "parte de nuestra identidad y ha recordado que este acto se celebra en el marco del 150 aniversario de La Malagueta y que no solo está más que consolidada como una de las plazas más importantes del país, sino que gracias a la reforma acometida por la Diputación de Málaga, es un centro cultural los 365 días del año".

En cuanto a los participantes, se recibirán a alumnos de las escuelas taurinas de Málaga, Antequera, Linares, Motril, Aguascalientes (México), Castellón, Citar (Guadalajara), Madrid, Ronda, Albacete, Vila Franca de Xira (Portugal), con ganaderías López Gibaja, Marcos Nuñez, Gabriel Rojas y Reservatauro.

'HERENCIA VIVA: EL ORIGEN' Y TERTULIAS

Por otro lado, con motivo del acto, se ha presentado el libro 'Herencia Viva: El Origen', a cargo de sus creadoras Vanesa Santos y Victoria Mendoza, que tienen una de las redes sociales taurinas con mayor influencia en el mundo taurino.

Como novedad en esta edición, al finalizar cada espectáculo la Diputación organizará una tertulia taurina dirigida por los reconocidos periodistas taurinos Germán Estela y Daniel Herrera en el bar Camden Town, en calle Puerto, junto a la Plaza de toros.