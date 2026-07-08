El XIX ciclo de Música de Cámara de la OFM cierra en el Museo Picasso con la actuación del dúo 'Soundswood'

Los miembros del dúo 'Soudnswood' Marta Fitzsimmons Carnero y Néstor Pamblanco Zanón - SOUNDSWOOD/MPM

MÁLAGA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El decimonoveno Ciclo de Música de Cámara de la Orquesta Filarmónica de Málaga (OFM) finaliza con la actuación del dúo de clarinete y percusión 'Soundswood' en el auditorio Christine Ruiz-Picasso el próximo martes, 14 de julio, a las 19,00 horas.

El Museo Picasso Málaga ha sido el escenario, desde el pasado mes de octubre, de una serie de veladas musicales en el marco del ciclo de música más longevo de entre los organizados por la OFM. El alma de la tradición centroeuropea ha estado en el centro de los repertorios propuestos por las formaciones que han pasado por el ciclo, que ha prestado también atención al jazz y a la música contemporánea desde distintos enfoques.

El dúo 'Soundswood', formado por Marta Fitzsimmons Carnero (clarinete / clarinete bajo) y Néstor Pamblanco Zanón (percusión), es el encargado de cerrar esta serie de conciertos. El repertorio previsto por 'Soundswood' está formado por compositores contemporáneos vivos: Theresa Martin (1979), Salvador Brotons (1959), Ernesto Aurignac (1982), Áskell Másson (1953) y Leo Brouwer (1939).

Comenzarán con 'Esmerald Isle', de la estadounidense Theresa Martin. Una pieza compuesta para clarinete y marimba e inspirada en un incendio devastador que tuvo lugar en Peshtigo (Wisconsin), en 1871, que mató a entre 1.200 y 2.400 personas, y terminó con una lluvia milagrosa. La obra se interpretó hace tan solo un par de años en Dublín.

Salvador Brotons, compositor que ha aparecido a lo largo de este ciclo en otras citas, vuelve con 'Fantasía contrastante', pieza estrenada en 2007 en el Auditori de Barcelona. Se trata de un solo movimiento sin interrupción, con diversos cambios de tempo y carácter. El color y el contraste predominan en una composición donde magia y virtuosismo pululan a partes iguales.

'Hematoma', del malagueño Ernesto Aurignac es otra de las piezas seleccionadas para la velada, que continúa fusionando distintas tradiciones musicales, en este caso con dos compositores más veteranos con los que 'Soundswood' cerrará la velada.

Por un lado, el islandés Áskell Másson, conocido internacionalmente como clarinetista y percusionista. La obra elegida es 'Bois Chantant'. Por otro lado, el cubano Leo Brouwer, que aporta al concierto su destacada obra de música de cámara 'Paisaje cubano con ritual, de 1987. Música de raíces afrocubanas en las que coexisten la estratificación rítmica, tímbrica y melódica y el misticismo y la fuerza del ritual de origen afrocaribeño.