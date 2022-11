Yunquera (Málaga), preparada para celebrar su XII Feria del Vino y la Castaña este fin de semana

MÁLAGA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Tras dos años sin celebrarse, Yunquera (Málaga) recupera este 2022 su tradicional Feria del Vino y la Castaña que llenará la localidad de actividades y de un centenar de puestos este sábado 29 y el domingo 30 de octubre.

El diputado Javier Quero ha presentado este jueves junto al alcalde yunquerano, José María Rodríguez, la que será la duodécima edición de este encuentro que busca, entre otros objetivos, "combatir la despoblación de los pequeños municipios de la provincia de Málaga".

Así lo ha asegurado Quero quien ha explicado que "el apoyo de la Diputación a estos festejos es necesario para dar impulso al turismo de ocio interior y cultural", algo que adquiere "especial relevancia con esta fiesta declarada de Singularidad Turística Provincial" que "después de dos años de freno por la COVID este año promete atraer a numerosos visitantes que están deseando disfrutar de sus actividades gastronómicas, culturales y de ocio".

El diputado ha remarcado que "la Diputación fomenta el desarrollo sostenible en pueblos menores de 20.000 habitantes como forma de combatir la despoblación del interior" y, para ello, "es necesario diversificar con este tipo de acciones la oferta de estas localidades".

Por su parte, el regidor José María Rodríguez, ha invitado a acudir a esta cita a aquellas personas que quieran disfrutar de la naturaleza, la cultura y la gastronomía.

Para ello ha destacado entre las actividades una "ruta paisajística que comenzará a las 09.00 horas del sábado para contemplar los cultivos de los castaños y los viñedos, las preciosas vistas del Parque Nacional Sierra de las Nieves" que se complementará con "una ruta turística por el casco histórico para conocer sus calles estrechas, su museo, su iglesia y la herencia de los molinos de harina".

"Además, claro, se podrán adquirir productos en un medio centenar de expositores y puestos: miel, queso, pan, dulces, tortas de boquetitos, vino, aceite, castañas, encurtidos, etcétera", porque, según, Rodríguez, "buscamos la esencia de lo tradicional y lo cultural" con "degustaciones con platos típicos como el malcocinao, las castañas tostás, el vino, los chicharrones o nuestras aceitunas".

También los visitantes podrán bailar con actuaciones de música de, entre otros, Sergio Contreras y las pandas de verdiales tendrán preeminencia por las calles de Yunquera como lo espectáculos de bailes tradicionales de las academias locales.

"No puede faltar la pisa de la uva con nuestros mayores, porque además es una forma de que no se pierdan las tradiciones y costumbres de nuestra cultura". Y es que, ha finalizado el alcalde, "con este programa buscamos dinamizar la económica y turísticamente Yunquera y la comarca Sierra de las Nieves" porque "se mantienen antiguos oficios que si no fuera por estos eventos desaparecerían" al tiempo que se "busca que el visitante pase un día de ocio diferente desconectando de su día a día".