Zamora, provincia invitada en la Gran Feria Sabor a Málaga 2025

La segunda jornada de la Gran Feria Sabor a Málaga está dedicada a la provincia de Zamora como protagonista. El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha acompañado al presidente de la Diputación de Zamora, Javier Fáundez, en la visita a esta jornada, donde el programa con una decena de actividades que gira en torno a la promoción gastronómica, turística y cultural de esta tierra.

Tal y como ocurriera en años anteriores, la institución provincial, invita a una provincia de la geografía española para impulsar el conocimiento de sus productos entre los asistentes a este gran evento gastronómico por el que pasan cientos de personas cada día. La jornada ha comenzado en el auditorio Eduardo Ocón con el evento 'Saborea Zamora bajo el cielo del próximo eclipse', y es que Zamora avanza en la tramitación para obtener la declaración de Reserva Starlight.

En torno a esta temática relacionada con el turismo astronómico, se organizarán durante el día otras dos actividades. Una de ellas es la presentación del gran evento astronómico del 12 de agosto de 2026, ya que esta provincia de Castilla y León es uno de los mejores lugares de observación de España. Además, el ilusionista Miguel de Lucas ofrecerá una actuación con ambientación astronómica.

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha hablado de la importancia de este tipo de acciones promocionales conjuntas "que ya son un sello de esta Gran Feria Sabor a Málaga, y que permite que los cientos de visitantes de hoy conozcan otras propuestas de altísima calidad de otros puntos de España".

"Zamora acude a Sabor a Málaga con una propuesta sólida, completa y muy pensada para mostrar al visitante una provincia atractiva en cualquier época del año. Naturaleza, gastronomía, patrimonio, divulgación científica y experiencias únicas se combinan para reforzar el posicionamiento de la provincia como destino sostenible y de calidad", ha destacado el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez.

Asimismo, el Patronato de Turismo presentará el vídeo' Zamora, una puerta al firmamento', dirigido por Miguel Ángel Pertejo, reforzando la estrategia provincial de Turismo de las Estrellas.

Otras actividades de la programación zamorana en la Gran Feria Sabor a Málaga han sido la presentación de sus alimentos y el programa de Sanabria Viva y la nueva edición de la feria internacional del queso, Fromago, junto con una degustación.

'Zamora en boca y copa: del Duero al Mediterraneo', ha servido para presentar más productos identitarios de la gastronomía zamorana y el chef Santi Vicente, junto al chef Sabor a Málaga, Diego Gallegos, han compartido recetas, secretos y fogones.

También hay espacio para los dulces, ya que se ofrecerá una demostración de reconstrucción de cañas zamoranas sobre base de tierra aceitadas. Con esta acción, Zamora multiplica su alcance promocional, especialmente en mercados estratégicos como Andalucía, fomentando el turismo familiar, el turismo gastronómico, el turismo científico y de estrellas, aprovechando la gran afluencia de publico llegado de toda España durante los días festivos en Málaga.