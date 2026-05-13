Los 130 mejores pilotos del mundo disputan en Pegalajar (Jaén) la Superfinal de la Copa del Mundo de Parapente

Corte de cinta inaugural de la Superfinal de la Copa del Mundo de Parapente. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

PEGALAJAR (JAÉN), 13 (EUROPA PRESS)

Los 130 mejores pilotos del mundo procedentes de casi 40 países se dan cita en el paraje de las Siete Pilillas, de Pegalajar (Jaén), para disputar la Superfinal de la Copa del Mundo de Parapente.

Se trata de uno de los eventos más importantes de cuantos se celebran en el calendario internacional de este deporte, según se ha destacado este miércoles en el corte de cinta inaugural de esta competición, que se desarrollará hasta el próximo 22 de mayo.

"Es un día muy importante para Pegalajar, para Sierra Mágina y para toda la provincia de Jaén, porque es la primera vez que esta prueba se celebra en España", ha destacado la diputada de Cultura y Deportes, África Colomo, en este acto, que también ha contado con el alcalde, Manuel Carrascosa, y el delegado de Turismo, Cultura y Deporte, José Ayala, entre otros.

Al respecto, ha valorado que "supone una oportunidad extraordinaria de proyección internacional" para el territorio jiennense, que muchos años consolidándose "como referentes de los deportes aéreos".

"Hoy damos un paso más, demostrando que contamos con las condiciones meteorológicas, los espacios naturales y las instalaciones necesarias para albergar las mejores competiciones del mundo", ha manifestado Colomo.

La competición consiste en realizar un recorrido marcado por el director de competición en el menor tiempo posible. El objetivo es realizar vuelos que, dependiendo de las condiciones aerológicas, pueden llegar hasta más de 150 kilómetros de distancia, alcanzando zonas de la Sierra de Segura, Alcaraz en Albacete, la costa granadina, o recorridos alrededor de toda la provincia de Jaén.

La organización espera que se puedan disputar diez mangas de competición sobrevolando los cielos de la provincia de Jaén y las provincias vecinas Granada, Córdoba o Albacete, utilizando exclusivamente las corrientes térmicas y los vientos para realizar los vuelos.

La responsable de Cultura y Deportes también se ha referido al trabajo del Club Centro de Vuelo de Pegalajar "que lleva más de 35 años impulsando el parapente" en la provincia, "así como la implicación del Ayuntamiento de Pegalajar y de todas las personas que hacen posible esta cita".

En este sentido, ha aludido al impacto promocional y económico que representa esta Superfinal de la Copa del Mundo, ya que, "además, de la dimensión deportiva, es un evento que repercute de forma muy positiva en la economía local porque durante casi dos semanas equipos, pilotos y acompañantes van a poder vivir y consumir en Pegalajar y en toda la comarca de Sierra Mágina".

"Y también representa una magnífica oportunidad para seguir promocionando nuestro paraíso interior como destino ligado al turismo activo, sostenible y de naturaleza. Por eso, es motivo de satisfacción y de orgullo que Jaén vuelva a situarse en el mapa mundial del deporte", ha concluido.