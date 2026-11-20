Pleno infantil en la Diputación con motivo del Día Internacional de la Infancia. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 70 menores de la provincia de Jaén han participado este viernes en un pleno infantil celebrado en la Diputación, donde han pedido una mayor participación en las decisiones que se toman en sus municipios y que les conciernen.

La vicepresidenta cuarta y diputada de Igualdad, Políticas Sociales y Juventud, Francisca Medina, ha presidido esta sesión, que cada año se organiza con motivo del Día Internacional de la Infancia y que, en esta ocasión, ha contado con representantes de siete centros educativos de Cabra del Santo Cristo, La Carolina, Mengíbar, Peal de Becerro, La Puerta de Segura, Torredelcampo y Torreperogil.

Enmarcada en esta semana de actividades con motivo de la citada efeméride, que se conmemora el 20 de noviembre, se ha centrado fundamentalmente "en el artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño y de la Niña, de la Infancia, que habla del derecho que tienen a la participación".

"Las opiniones de los niños y de las niñas en nuestros municipios tienen que ser escuchadas y valoradas, porque ellos también influyen o deben influir en las decisiones que se toman y que realmente les afectan de manera directa", ha destacado Medina.

En este pleno han estado presentes también algunos alcaldes, concejales y concejalas de los municipios participantes, a los que "les han podido explicar qué es lo que quieren para sus municipios y qué cosas proponen".

De este modo, según ha valorado la vicepresidenta cuarta, han tenido la oportunidad de "exponer esa voz tan importante que están desarrollando en los consejos locales de infancia que se han propuesto desde la Diputación.

"Se han formado en muchos municipios de la provincia con esa idea fundamental de darles un altavoz para que nuestros niños y niñas tengan esa presencia y que se tengan en cuenta sus opiniones a la hora de tomar decisiones a nivel municipal que, de una manera u otra, les van a afectar en su vida diaria", ha subrayado.

En el marco de este Día Internacional de la Infancia, la Diputación también ha organizado, antes de este pleno, una serie de talleres vinculados al programa Mayores en Acción, dedicado a las personas mayores de 65 años.

"Estamos trabajando en lo que se llaman talleres intergeneracionales, en los que ponemos en comunicación a niños y niñas con personas mayores que tratan de hacer con ellos desde juegos, temas de ocio y tiempo libre, hasta contar un poco cómo era la vida que ellos tenían hace ya muchísimos años y cuál es la diferencia entre lo que se vivía por parte de las personas mayores y lo que viven ahora", ha comentado.