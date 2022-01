Baltasar Garzón presenta en el Aula de Cultura de la Diputación de Jaén su libro 'La encrucijada'

JAÉN, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Aula de Cultura de la Diputación de Jaén ha acogido este viernes la presentación del libro 'La encrucijada', un ensayo que ha escrito el jiennense Baltasar Garzón. El propio autor ha participado en este acto junto al presidente de la Diputación, Francisco Reyes; el alcalde de Jaén, Julio Millán; José Membrive, director de la editorial Carena, responsable de la publicación de esta obra; y el profesor emérito de la Universidad de Jaén Juan Manuel de Faramiñán.

En esta publicación, Garzón realiza un análisis del momento social y político actual. "Es una extensa, reposada e interesante reflexión que nos acerca la visión de una de las figuras más importantes del derecho internacional, un jiennense que ha sido nombrado doctor Honoris Causa por una treintena de universidades de todo el mundo", ha subrayado Reyes.

La inmigración, la economía, la justicia, la comunicación, la igualdad, el cambio climático, la situación política internacional o la definición de la izquierda política son algunos de los temas abordados en este trabajo.

"Esta obra nos puede ayudar a identificar algunos de los problemas actuales, porque con la prisa y las urgencias a veces dejamos de ver lo que realmente está pasando", ha señalado el presidente de la Diputación, que ha incidido en que "estamos en un momento complicado más allá de los problemas sanitarios, económicos y sociales generados por la pandemia". En esta línea, ha enfatizado que "después de más de 40 años de democracia en este país, hay temas impensables hace unos años que ahora se ponen encima de la mesa", lo que a su juicio demuestra que "no tenemos escritura sobre los derechos adquiridos, están ahí hasta que dejan de estarlo".

Por ello, ha dado las gracias a Baltasar Garzón por "este documento que ayuda a la reflexión, el debate y el diálogo, que son necesarios en cualquier ámbito pero deben hacerse con conocimiento de causa, con información real y veraz, algo que desgraciadamente no sucede porque una mentira repetida muchas veces intentan convencernos de que es verdad".

De ahí que haya remarcado "la necesidad de libros como este que hoy se presenta en el Aula de Cultura de la Diputación, desde la que quiero también agradecer tu disponibilidad para esta tierra y tu compromiso permanente con tu provincia".

Sobre este ensayo publicado por la editorial Carena, fundada en 1993 por el editor andujareño José Membrive, su autor ha puesto también el foco sobre el hecho de que "busca ese espacio de diálogo, de encuentro, de reflexión, ante lo que está aconteciendo, la confrontación política que muchas veces carece de sustento, sobre todo por esa extrema derecha tan peligrosa que se extiende en el mundo".

Al respecto, ha insistido en que "cuando se cuestionan valores y logros que hemos conseguido, hay que reflexionar por qué está sucediendo eso, hay que hacer un alto en el camino para ver qué estamos haciendo bien y mal, y qué tenemos que hacer en un mundo problemático, sobre todo después de la pandemia".

En este contexto, ha apuntado que "hay demasiado ruido cuando no debería haber tanto y debería imponerse el análisis, el aunar fuerzas y sumar, no restar, ni descalificar". Así, Garzón ha abogado por "desinstaurar la mentira que se ha enseñoreado tomando posiciones que después va a ser difícil acabar con ellas". "No se puede usar la mentira ni la difamación como regla básica de la convivencia. Si es así, vamos por mal camino, eso es lo que denuncio en mi libro", ha concluido.