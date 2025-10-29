Apertura en Beas d eSegura del Encuentro Nacional de la Red de Centros de Innovación Territorial y del programa Campus Rural - DIPUTACIÓN DE JAÉN

BEAS DE SEGURA (JAÉN), 29 (EUROPA PRESS)

Beas de Segura (Jaén) acoge el Encuentro Nacional de la Red de Centros de Innovación Territorial (CIT) y del programa Campus Rural que reúne a una veintena de estos centros para debatir sobre el desarrollo y la regeneración territorial, pero también para el intercambio de buenas prácticas y para tejer alianzas con las que hacer frente al reto demográfico.

La inauguración del encuentro ha contado con las intervenciones del presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, del secretario general para el Reto Demográfico del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Francesc Xavier Boya, y del alcalde de Beas de Segura, José Alberto Rodríguez.

"Vamos a tener la oportunidad de conocer experiencias que se han desarrollado en otros lugares de España en el mundo rural y que demuestran que el mundo rural, en general, son espacios de oportunidades con gente que quiere quedarse donde ha nacido y otros que quiere venir para poner en marcha proyectos familiares, empresariales o personales", ha señalado el presidente de la Diputación de Jaén, que ha valorado este encuentro como "un espacio de intercambio de experiencias, de aprendizaje, de convivencia y de amor al mundo rural".

El presidente de la Administración provincial, que ha agradecido la elección de Beas de Segura como sede de este Encuentro Nacional de la Red CIT, se ha referido a la labor desarrollada desde el Centro de Innovación Territorial de la provincia de Jaén y los proyectos que ya se han puesto en marcha.

"En apenas dos años, no solo hemos logrado la implicación de los 13 municipios de la comarca de Segura, sino también de organizaciones agrarias, asociaciones de empresarios, entidades bancarias y empresariales, grupos de desarrollo rural, o la propia Universidad de Jaén, que forman parte del Consejo Consultivo", ha dicho Reyes, al tiempo que ha subrayado que "se ha llevado a cabo un proceso participativo en el que medio centenar de personas han trabajado en distintas mesas de trabajo para elaborar un diagnóstico municipal y comarcal".

Este proceso ha permitido la configuración del Plan de Acción Integral recogido en la Estrategia de Desarrollo Territorial para la Comarca de la Sierra de Segura. "Este documento es la hoja de ruta para llevar a cabo proyectos de regeneración social, emprendimiento, transformación y modernización de la agricultura y la ganadería, aprovechamiento forestal, transición energética o turísticos", ha puntualizado Reyes.

El presidente ha recordado algunas de las iniciativas que ya se han puesto en marcha como el proyecto turístico 'Camino de la trashumancia', la escuela de pastores, Competiolivar o la línea de subvenciones para la adquisición de vivienda en propiedad en la comarca de Segura por los jóvenes menores de 35 años para contribuir al reto demográfico.

"Todos estos proyectos e iniciativas son una muestra de la utilidad de los CIT, de ahí que hayamos decidido ampliar el campo de acción del Centro de Innovación Territorial de la provincia de Jaén a la comarca de El Condado", ha afirmado Reyes.

Por su parte, el secretario de Estado para el Reto Demográfico, Francesc Xavier Boya, ha valorado la labor que llevan a cabo los centros de innovación territorial y el crecimiento de la Red CIT que pronto estará conformada por una treintena de centros.

Durante las dos jornadas del encuentro se va a "contrastar las experiencias de los CIT con las universidades públicas, que están acompañándonos en este proceso, pero también con los alcaldes y alcaldesas y con todos los actores que de alguna manera están determinando estos procesos de mejora del desarrollo local".

Ha incidido en que el Ministerio busca "poner herramientas al servicio de todo este ecosistema para que siga creciendo y se consolide porque se está demostrando que son una herramienta muy útil para que los territorios rurales en España tengan una oportunidad de futuro".

Boya también ha puesto el acento en el programa Campus Rural, que ofrece a estudiantes universitarios la realización de prácticas remuneradas en empresas y municipios rurales. "En este encuentro se incorporan unos 50 jóvenes de los 750 que este año han participado en el Campus Rural, proyecto que lleva a jóvenes que acaban su trabajo fin de grado o de máster a pueblos de menos de 5.000 habitantes con un éxito rotundo, y que además ha sido premiado a nivel de la Unión Europea", ha dicho Boya.

Por último, el alcalde de Beas de Segura, José Alberto Rodríguez, se ha mostrado orgullo por acoger en su municipio este encuentro nacional y ha agradecido la apuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico con la creación del Centro de Innovación Territorial de la provincia de Jaén.

"Una herramienta para canalizar ideas y propuestas desde la base, desde el tejido socioeconómico, con las asociaciones, los colectivos, las universidades, los centros educativos, donde se pongan sobre la mesa las necesidades de futuro que tiene nuestro territorio", ha señalado el primer edil.

También han asistido a la apertura del encuentro, el diputado de Agricultura y Ganadería, Javier Perales; la diputada de Medio Ambiente y Lucha contra el Cambio Climático, Isabel Uceda; y Alfonso López y Alberto del Real, representante de la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE), y vicerrector de la Universidad de Jaén, respectivamente.

Durante este miércoles y este jueves, un total de 21 centros de innovación territorial de toda España se dan cita en este Encuentro Nacional de la Red CIT para reflexionar y compartir experiencias sobre el futuro de los territorios en el marco de la innovación, la equidad y la sostenibilidad.

La Secretaría General para el Reto Demográfico ha impulsado la creación de esta Red de Centros de Innovación Territorial, espacios concebidos como ecosistemas de colaboración en los que desarrollar y compartir proyectos que contribuyan a reactivar social y económicamente los territorios rurales. En estos centros se fomenta la colaboración público-privada, la participación de la sociedad civil y de los centros de conocimiento con el objetivo de fortalecer del tejido socioeconómico en las zonas afectadas por la despoblación.

En el marco de este encuentro se abordan las oportunidades de la bioeconomía en los territorios, la cultura y el patrimonio desde el territorio, experiencias y estrategias CIT, experiencias de éxito en el medio rural y oportunidades laborales, y la innovación social en territorios CIT. También se ha programado una jornada de trabajo interno para los CIT y dos talleres, uno sobre la evolución de la Red CIT y otro sobre la experiencia del Campus Rural.