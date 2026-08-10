Burunchel (Jaén) cuenta con un nuevo campo de fútbol-5 tras una inversión de Diputación de 80.000 euros

Visita al nuevo campo de fútbol-5 de Burunchel - DIPUTACIÓN DE JAÉN

BURUNCHEL (JAÉN), 10 (EUROPA PRESS)

La población de Burunchel, en La Iruela (Jaén), cuenta desde ahora con un nuevo campo de fútbol-5 de césped artificial. El diputado de Infraestructuras Municipales, José Luis Agea, ha visitado junto al alcalde de La Iruela, Daniel Sánchez, estas instalaciones en las que se han invertido 87.500 euros. La Diputación de Jaén ha cofinanciado esta actuación con 80.000 euros del Plan Especial de Inversiones en materia de Cultura y Deportes.

"Desde el ayuntamiento tenían muy claro que su juventud necesitaba esta infraestructura, no solo para jugar al fútbol, sino también para albergar otro tipo de actividades, y en la Diputación tenemos claro que cualquier núcleo urbano, cualquier municipio por pequeño que sea, merece infraestructuras públicas dignas y de calidad", ha señalado Agea.

En este sentido, el diputado provincial ha puesto el acento en el incremento de población que experimenta cada verano la localidad de Burunchel, "un enclave eminentemente turístico al que vienen muchas personas para disfrutar del parque natural, y es muy importante que podamos ofrecer espacios e instalaciones públicas como ésta".

La construcción de este campo de fútbol-5 ha conllevado la instalación de alumbrado de alta eficiencia energética y la creación de una plaza de aparcamiento para personas con movilidad reducida. Para hacer realidad este proyecto, el diputado de Infraestructuras Municipales ha valorado la máxima la colaboración por parte del Ayuntamiento de La Iruela, que ha sido uno del medio centenar de consistorios que resultó beneficiario del Plan Especial de Inversiones en materia de Cultura y Deportes.

"En total, hemos destinado cuatro millones de euros a este plan que ha permitido que ayuntamientos pequeños y medianos de la provincia de Jaén puedan terminar infraestructuras culturales y deportivas que llevaban ya faseando muchos años, o poner en marcha en sus municipios nuevas infraestructuras relacionadas con el deporte o con la cultura, como ha sido este caso", ha dicho Agega.

Por último, ha subrayado que proyectos como el campo de fútbol-5 de Burunchel "dan sentido" al trabajo que realiza la Diputación de Jaén, porque "nuestra razón de ser es garantizar la igualdad de oportunidades entre los municipios, especialmente los de menor tamaño".