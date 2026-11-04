La Carolina (Jaén) acogerá las II Jornadas Gastronómicas de la Casa de la Perdiz

El diputado Javier Perales en la presentación de las jornadas - DIPUTACIÓN DE JAÉN

LA CAROLINA (JAÉN), 4 (EUROPA PRESS)

El municipio jiennense de La Carolina acogerá los próximos 14 y 21 de noviembre las II Jornadas Gastronómicas de la Casa de la Perdiz, una cita que se desarrollará en el restaurante Orellana Perdiz. El evento tiene como objetivo reivindicar este producto como una de las grandes señas de identidad culinaria de la comarca y de toda la provincia de Jaén.

El vicepresidente segundo y diputado de Relaciones Institucionales de la Diputación de Jaén, Javier Perales, ha participado en la presentación de estas jornadas. Durante el acto, Perales ha puesto de manifiesto que la perdiz "es mucho más que un plato tradicional en La Carolina, es historia, identidad y uno de los grandes emblemas gastronómicos de nuestra provincia".

En este sentido, el diputado provincial ha ensalzado la trayectoria del restaurante Orellana Perdiz, un establecimiento que desde el año 1948 "ha sabido convertir este producto en toda una referencia de la calidad". De manera especial, ha valorado el prestigio alcanzado tanto por su "exquisita perdiz en escabeche" como por su "reconocido paté".

Perales ha incidido en que ambos productos constituyen "joyas gastronómicas" que, bajo el sello de calidad de la marca 'Degusta Jaén', han logrado tener presencia y proyección en grandes escaparates y ferias del sector de carácter nacional e internacional, entre las que ha citado expresamente Alimentaria en Barcelona y Madrid Fusión.

Por último, el vicepresidente segundo de la Diputación ha concluido señalando que la celebración de estas segundas jornadas gastronómicas representa "una oportunidad para reivindicar nuestras raíces, apoyar a nuestros productores y a nuestros productos de kilómetro cero de la provincia de Jaén". Asimismo, ha destacado que la iniciativa contribuye de manera decidida a "seguir llevando el sabor de Jaén cada vez más lejos".