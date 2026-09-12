Casi 2.000 personas asisten a los espectáculos incluidos en el Festival de Circo de Segura de Jaén

Festival de Circo y Teatro de Calle de la Sierra de Segura. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

SEGURA (JAÉN), 12 (EUROPA PRESS)

La séptima edición del Festival de Circo y Teatro de Calle de la Sierra de Segura 'Me troncho' ha concluido con un "importante éxito de asistencia", puesto que han sido casi 2.000 las personas que han estado presentes en la decena de espectáculos que han conformado este programa organizado por la Diputación durante los meses de julio y agosto.

Según ha concretado la institución provincial en una nota, la vicepresidenta tercera y diputada de Cultura y Deportes, África Colomo, ha destacado que "el balance de esta edición no puede ser más positivo tanto por el público asistente como por lo que permite esta actividad, que ya se ha convertido en una apuesta consolidada por acercar la cultura de calidad a muchos rincones de nuestra provincia y especialmente al medio rural".

La Matea, La Puerta de Segura, Siles, Benatae, Cortijos Nuevos, Génave, Villarrodrigo, Beas de Segura, Arroyo del Ojanco y La Toba han sido las sedes de los diez espectáculos incluidos en este festival, que está coordinado por el actor y productor jiennense Paco Pacolmo y que este año ha contado como artistas con el mago David Navares y las compañías D'Estro y La Ele Art.

"Estamos hablando de un festival que representa muy bien nuestra manera de entender la cultura, una cultura que vertebra el territorio, que genera oportunidades de encuentro y que permite disfrutar de propuestas de calidad con independencia del lugar donde se viva", ha subrayado la vicepresidenta tercera de la Diputación.

Además, esta séptima edición confirma la "magnífica respuesta" del público y la "consolidación de un proyecto nacido en el año 2020 y que ha ido creciendo año tras año, incorporando nuevas disciplinas, lenguajes escénicos y una importante dimensión social y participativa", ha precisado Colomo, quien agradece "especialmente el trabajo desarrollado por la Asociación de Circo de Jaén y también los ayuntamientos participantes, porque su colaboración ha sido imprescindible, sin olvidar por supuesto la implicación de artistas, colectivos y vecinos y vecinas de la comarca" y del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (Inaem), que colabora en este programa.

De esta forma, Colomo ha señalado que "llevar la cultura de calidad a nuestros pueblos no es solo posible, sino que encuentra una respuesta extraordinaria". Por todo ello, ha asegurado que "desde la Diputación de Jaén vamos a seguir trabajando en esa dirección, consolidando aquellos proyectos culturales que nacen del territorio y que vertebran la provincia de Jaén".