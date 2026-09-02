Los centros de Servicios Sociales de la Diputación de Jaén atienden a casi 19.000 personas en el primer semestre

Una mujer es atendida en un centro de Servicios Sociales Comunitarios. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los 14 centros de Servicios Sociales Comunitarios que la Diputación de Jaén tiene distribuidos por la provincia han atendido durante el primer semestre del año peticiones de cerca de 19.000 personas.

Así lo ha indicado este miércoles la vicepresidenta cuarta y diputada de Igualdad, Políticas Sociales y Juventud, Francisca Medina, quien ha explicado que estos centros son la "puerta de entrada de las personas al sistema público de los servicios sociales en los 91 municipios que tienen una población inferior a los 20.000 habitantes".

A través de su trabajo diario, se está "promoviendo el bienestar físico, psicológico y social de cerca de 340.000 personas" en todo el territorio jiennense. Una tarea que "llevan a cabo más de 260 profesionales que se distribuyen a lo largo de las 14 zonas básicas de servicios sociales en que está dividida la provincia".

"Es importante poner en valor el trabajo de los Servicios Sociales Comunitarios porque representan una de las expresiones más cercanas y esenciales de lo público", ha dicho Medina, quien ha valorado que estos centros prestan una atención cercana, coordinada y adaptada a las necesidades de cada municipio.

En esta línea, ha subrayado que, "más allá de ser la puerta de entrada a los derechos sociales, es el espacio donde la administración se convierte en esa administración cercana, con sensibilidad y que, además, y eso es lo más importante, da respuesta".

"Porque los Servicios Sociales Comunitarios no solamente atienden necesidades, sino que también generan oportunidades, impulsan la inclusión social, fortalecen la convivencia y, sobre todo, contribuyen al bienestar de toda la sociedad", ha afirmado.

La vicepresidenta cuarta de la Diputación ha apuntado que las casi 19.000 demandas que se han atendido en este primer semestre son "muy diversas y van desde información hasta prestaciones que tienen que ver con prevención e inserción social".

"Es una de nuestras apuestas más importantes tanto en materia de personal como económicamente hablando, porque pensamos que es una política fundamental atender esas necesidades básicas de las personas que en un momento determinado de su vida peor lo puedan estar pasando, así como de colectivos también más vulnerables", ha asegurado Medina.