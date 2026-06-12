La conmemoración del Día del Lagarto en Jaén incluye casi una decena de actividades del 24 de junio al 2 de julio

JAÉN 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La conmemoración del Día del Lagarto 2026 en Jaén incluye cerca de una decena de propuestas culturales, desde pasacalles hasta visitas guiadas, pasando por recreaciones, cuentacuentos, talleres y actuaciones musicales, previstas entre los próximos 24 de junio y 2 de julio.

Así se ha puesto de relieve este viernes en la presentación de este evento, que organiza la asociación Iuventa con el apoyo de la Diputación y el Ayuntamiento de Jaén. Su presidente, Rafael Cámara, y la diputada de Cultura y Deportes, África Colomo, han informado sobre la programación.

"Hablar del Lagarto de la Magdalena es hacerlo de una de esas historias que forman parte del alma de Jaén, una leyenda que ha pasado de generación en generación y que, gracias al trabajo de muchas personas, ha sabido transformarse en una auténtica seña de identidad", ha comemtado Colomo.

Además, ha señalado el orgullo de la Diputación por "haber acompañado esta iniciativa desde sus inicios y, especialmente, de haber compartido camino con Iuventa". Una entidad, según ha valorado, "que ha demostrado una enorme capacidad para convertir una tradición popular en una propuesta cultural viva, abierta y con una clara vocación de proyección".

"Iuventa ha sido el motor de esta conmemoración por su constancia, creatividad y por su profundo amor por Jaén, con los que ha conseguido que el Lagarto deje de ser únicamente una leyenda para convertirse en una experiencia que cada año reúne a vecinos y visitantes alrededor de nuestra historia y nuestro patrimonio", ha afirmado.

IMPLICACIÓN DE LA CIUDADANÍA

Pese a ser "importante" todo lo anterior, la también vicepresidenta tercera ha considerado que lo más relevante de esta celebración es que "se hace contando con la ciudadanía". En este punto, ha destacado que, "si algo distingue al Día del Lagarto es que no sería posible sin la implicación de muchas personas que dedican su tiempo, su esfuerzo y su ilusión para que cada actividad salga adelante".

De ahí que haya querido "hacer un reconocimiento especial a todos los colectivos, asociaciones de vecinos y voluntarios y voluntarias que participan en este programa", porque son "una pieza fundamental para que esta leyenda siga viva".

Colomo ha apuntado que este año volverá a haber "una programación pensada para todos los públicos, con actividades que invitan a redescubrir la leyenda desde distintos lenguajes": la recreación, la música, la narración, los talleres y las visitas que "acercan a ese Jaén de historias, misterios y tradiciones".

"Desde la Diputación, creemos firmemente que la cultura debe estar en la calle, debe ser participativa y debe conectar con nuestras raíces y el Día del Lagarto representa perfectamente esa idea: una cultura que nace del pueblo, que se comparte y que fortalece nuestro sentimiento de pertenencia", ha comentado.

Ha subrayado que este tipo de iniciativas "contribuyen a poner en valor" el patrimonio "y a reforzar la capacidad de Jaén como destino cultural y turístico", siendo "un referente y un motor que impulse también la proyección de toda la provincia". "Por eso, seguiremos apoyando propuestas como esta, que nacen desde la identidad local pero tienen una enorme capacidad para proyectarnos hacia fuera", ha dicho.

LA PROGRAMACIÓN

Por su parte, el presidente de Iuventa, después de agradecer la colaboración de la Diputación y el Ayuntamiento, ha desgranado el programa para este Día del Lagarto, que "es un icono de la ciudad". El 24 de junio se recreará la leyenda en el Centro Cultural Baños Árabes por parte de Vientos del Tiempo, que "grupo que tradicionalmente lo viene haciendo". Después se celebrará un espectáculo flamenco, cuya dirección artística es de Rocío Martínez y que se titula 'El Lagarto de la Malena'.

Para el viernes 26, se contará en la plaza de la Magdalena con la presencia de los pretorianos en la antigua Roma, una representación que estará a cargo de la Guardia Pretoriana de Linares y Cástulo. Posteriormente, está prevista actividad más importante: el pasacalles, en el que participarán en torno a 250 figurantes procedentes de Jaén, Alcaudete, Linares, Mancha Real, Torredonjimeno, Alcalá la Real, Sabiote, Granada o Puertollano. Comenzará en la plaza de la Magdalena y concluirá en la de San Ildefonso.

El sábado está previsto un cuentacuentos a cargo de Noelia Camacho titulado 'Cuentos y escamas de fuego', y una visita guiada a cargo de Eva de Dios sobre leyendas populares en la capital del Santo Reino. El lunes tendrá lugar un taller infantil, que se titula también 'Entre escamas y leyendas', para crear una máscara de lagarto. Tanto el cuentacuentos como el taller infantil se desarrollarán en el Centro de Dinamización Turística de la Diputación.

El 30 de junio habrá un taller de elaboración de sangre del lagarto, patrocinado por la empresa Recuerdos del Condestable. Finalmente, la programación acabará el 2 de julio con una visita guiada sobre leyendas y fantasmas en la tierra del lagarto, a cargo de Lagarto Tours.