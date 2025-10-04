El corto 'A través de mis ojos' de Carlos Mera gana el XIII Concurso 'Rodando por Jaén' de la Diputación

JAÉN 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El cortometraje 'A través de mis ojos', dirigido por el sevillano Carlos Mera, ha sido el ganador de la décimo tercera edición del XIII Concurso Rodando por Jaén' que organiza la Diputación Provincial y que ha celebrado este pasado viernes su gala de entrega de premios en el Teatro Infanta Leonor de Jaén.

La diputada de Cultura y Deportes, África Colomo, ha participado en este acto en el que, además de darse a conocer los ganadores de los distintos premios establecidos en este certamen, se han proyectado los ocho cortometrajes finalistas de esta edición, seleccionados entre los más de 40 trabajos presentados a la misma.

Así, en su intervención, Colomo ha valorado que 'Rodando por Jaén' ha supuesto desde su creación "una importante plataforma para muchos de sus participantes de cara a presentar sus trabajos en festivales de todo el país", además de que "se ha convertido en un instrumento no sólo para el fomento del sector audiovisual en nuestra provincia, sino para dar a conocer el potencial de nuestro paraíso interior como escenario de rodajes".

Además de obtener el primer premio --que está dotado con 3.000 euros y trofeo, la distribución en festivales nacionales e internacionales, masterizado DCP 4k con copia en este formato y la proyección en salas de cine de Andalucía-- el corto 'A través de mis ojos', que ha tenido a los municipios de Arquillos y Navas de San Juan como localizaciones, también ha recibido el premio a la mejor fotografía de esta edición, una labor realizada por Josemi Díaz.

Por su parte, el segundo premio del XIII Concurso 'Rodando por Jaén' --que consiste en 1.000 euros y trofeo-- ha recaído en el cortometraje '¿Qué comen los dragones?', dirigido por el cordobés Álvaro León y rodado en la localidad de Castillo de Locubín, que ha sido galardonado también en las categorías de mejor actor, producción y sonido.

En concreto, el premio al mejor actor ha recaído en Salva Reina, por su participación en este corto --un galardón en el que el jurado ha hecho una mención especial a la interpretación de Alejandro Escamilla, también protagonista de '¿Qué comen los dragones?'--.

Además, los productores de este trabajo, Noelia Muñoz y Rubén Coro, han sido galardonados con el premio a la mejor producción y la labor al frente del sonido de este corto, realizada por Daniel Tijera, ha sido la reconocida con el premio establecido para dicha categoría.

Otro de los principales galardones de este concurso, el de mejor corto de un equipo jiennense --dotado con 1.000 euros y trofeo-- ha sido obtenido por el trabajo titulado 'Olivos sangrientos', que los linarenses Miguel Mendiola y Manuel Molina han rodado en el municipio de Carboneros, mientras que el cortometraje 'IA', dirigido por el gaditano Jesús Graván, ha ganado el Premio de Canal Sur Radio Televisión a la creación audiovisual andaluza, consistente en un trofeo y en la emisión de este trabajo en esta cadena.

Además de obtener este galardón, el corto 'IA', que ha tenido como escenario de rodaje las localidades de Canena e Ibros, ha obtenido otro de los premios establecidos en este certamen, el de mejor actriz, que ha recibido su protagonista, Laura Ramos.

Asimismo, el premio a la mejor dirección ha recaído en Iñaki Goldarecena por el cortometraje titulado '¿Tú de quién eres', rodado en Torres de Albanchez; el mejor guión ha sido para Fran Expósito, por 'Zumbados', un cortometraje del que también es director y ha tenido como lugar de rodaje la localidad de Génave; y el de mejor música lo ha obtenido Belén Turnés por su trabajo en el cortometraje 'Con las manos de ellas', dirigido por Delia Postigo y rodado tanto en Escañuela como en Arjona.

Por último, el de mejor montaje se ha otorgado a José Carlos Jiménez y Claudia González Catalán por 'Las bicis de los 30', en el que también han estado al frente de la dirección y que ha tenido como localizaciones los municipios de Alcaudete, Alcalá la Real y Frailes.

El jurado encargado de seleccionar los trabajos galardonados en esta décimo tercera edición ha estado presidido por el director de cine Pablo Berger.

Junto a él, han ejercido como vocales del mismo el presidente de la Asociación de Empresas de Distribución Audiovisual de Andalucía (Aedava), Rogelio Delgado, las actrices Aria Bedmar y Numa Paredes, los actores Antonio Pagudo y Omar Banana, el director territorial de Canal Sur en Jaén, Lorenzo Canales y el coordinador de este concurso, Enrique Iznaola.