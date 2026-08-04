Diputación apoya cinco nuevos proyectos de investigación en centros tecnológicos de la provincia de Jaén

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JAÉN 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Jaén apoya cinco nuevos proyectos de investigación que desarrollan los centros tecnológicos de la provincia de Jaén, a través de la convocatoria de subvenciones del Plan de Empleo y Empresa 2026 dotada con 150.000 euros.

El Centro Tecnológico del Olivar y el Aceite, Citoliva; el Centro Tecnológico del Plástico, Andaltec; el Centro Tecnológico Innovarcilla; el Centro Avanzado de Tecnologías Aeroespaciales, Catec; y el Centro Tecnológico Metalmecánico y del Transporte, Cetemet, han resultado beneficiarios de estas ayudas.

El objetivo, según ha detallado el diputado de Empleo y Empresa, Luis Miguel Carmona, es "contribuir a la competitividad de los distintos sectores económicos provinciales, impulsando la innovación, la digitalización, la apertura de nuevos mercados o la colaboración entre centros tecnológicos y el tejido empresarial, especialmente autónomos y pymes".

A través de esta línea de financiación, cada uno de los cinco centros que se han presentado a esta convocatoria recibirán un total de 30.000 euros para la ejecución de otros tantos proyectos de I+D.

En concreto, la Diputación de Jaén sufragará a través de estas subvenciones el proyecto de investigación sobre la optimización del control biológico en el olivar de Jaén mediante la caracterización de fauna auxiliar y transferencia del conocimiento aplicado que desarrolla Citoliva, en Mengíbar.

El objetivo principal de este trabajo se centra en optimizar el control de plagas en el olivar mediante la generación de conocimiento aplicado sobre conjunto de todas las especies de insectos presentes en los agroecosistemas olivareros que ayudan a controlar estas plagas de manera natural, y su transferencia al sector a través de materiales técnico-divulgativos orientados a su aplicación en el campo.

En el caso de Andaltec, en Martos, el proyecto financiado por la Administración provincial se denomina Reolipet y se centra principalmente en el desarrollo de una metodología que permita el análisis de la migración de sustancias no intencionalmente añadidas o NIAS que se produce hacia el aceite de oliva cuando es envasado en recipientes que contienen material reciclado.

Así, los resultados permitirán obtener una valoración científica robusta sobre la seguridad del uso de PET reciclado en el envasado de aceite de oliva.

Exact-cer es el nombre del proyecto que lleva a cabo la Fundación Innovarcilla, en Bailén, y que contará con el apoyo económico de la Diputación de Jaén.

Este trabajo de investigación busca la caracterización experimental avanzada de sistemas constructivos cerámicos, para particiones interiores y tabiquería, frente a acciones extremas de incendio, solicitaciones sísmicas y otros requerimientos mecánicos, con el fin de evaluar su comportamiento real, verificar su adecuación a la normativa vigente y venidera, así como definir un plan de acción que, a posteriori, permita su adaptación a los requisitos reglamentarios actuales y futuros.

Por su parte, el Centro Avanzado de Tecnologías Aeroespaciales, CATEC, en Villacarrillo, recibirá esta subvención de la Diputación para reforzar de manera integral las capacidades tecnológicas, operativas y regulatorias del Centro de Vuelos ATLAS para la ejecución de campañas de vuelo con plataformas de drones UAV/RPAS tipo helicóptero en Categoría Específica.

Este tipo de operaciones requiere de autorización operacional debido, entre otros aspectos, al peso de la aeronave, al desarrollo de vuelos fuera de línea de vista o en zonas con mayor riesgo operacional.

Por último, el Centro Tecnológico Metalmecánico y del Transporte, Cetemet, en Linares, contará con el apoyo de la Administración provincial para el desarrollo del proyecto denominado Avance-Jaén, cuyo objetivo principal es el diseño de una arquitectura funcional y técnica de referencia, interoperable y modular, con especial foco en la capa de control, integración y supervisión de sistemas autónomos, para plataformas autónomas y conectadas, orientada a aplicaciones avanzadas con potencial de transferencia a los sectores estratégicos de la provincia de Jaén.

La actuación se plantea como una iniciativa de alto valor añadido centrada en definir una base técnica de referencia que facilite futuros desarrollos de vehículos autónomos, reduzca barreras de integración tecnológica, mejore la capacidad de transferencia al tejido productivo y refuerce el posicionamiento de la provincia de Jaén en una línea emergente vinculada a la movilidad avanzada, la automatización, los sistemas inteligentes y la integración de subsistemas.

"Somos conscientes de la importancia de estos centros tecnológicos jiennenses, por lo que pretendemos contribuir de esta forma a la tarea de innovación e investigación que desarrollan, ya que son fundamentales no sólo para la implantación y ampliación de empresas que ya existen, sino también constituyen un argumento para que firmas de otros territorios se instalen en Jaén", ha destacado Luis Miguel Carmona, que valora el refuerzo de la imagen de la provincia de Jaén "como un espacio con un gran talento innovador".

Por ello ha incidido en que la Diputación viene convocando esta línea de subvenciones desde el año 2017, ya que los centros tecnológicos de la provincia de Jaén "contribuyen a la mejora de la competitividad de las empresas gracias a la transferencia de ese conocimiento que generan".