La Diputación destaca el impacto en empleo y actividad económica del nuevo parque comercial Victoria Park en Jaén

Foto familiar del acto de apertura del nuevo parque comercial Victoria Park. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y diputado de Relaciones Institucionales, Juan Latorre, acompañado del diputado de Empleo y Empresa, Luis Miguel Carmona, ha intervenido en la tarde de este miércoles en la apertura del nuevo parque comercial de la capital, Victoria Park, en la que ha valorado lo que supone la creación de este nuevo espacio empresarial, que "va a generar más empleo y que contribuirá a diversificar la oferta comercial de Jaén y su entorno".

Al acto también han asistido el alcalde de Jaén, Julio Millán; el subdelegado del Gobierno, Manuel Fernández; el delegado del Gobierno andaluz en Jaén, Jesús Estrella; el presidente de la Confederación de Empresarios de Jaén, Bartolomé González, y responsables de la empresa promotora, el Grupo Mipelsa, y de las firmas que se han instalado en este parque.

Por su parte, Latorre ha subrayado que "siempre es una buena noticia la llegada de nuevas empresas por lo que suponen para un territorio", y en este caso su implantación debe "favorecer que lleguen a nuestra tierra más iniciativas empresariales, a complementar las existentes, a dinamizar la economía y a generar empleo".