Diputación evalúa los daños causados por la lluvia y el viento en instalaciones y carreteras de Jaén

JAÉN 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, se ha reunido con técnicos de la Administración provincial para evaluar los daños que ha "ocasionado el tren de borrascas de estos días en diferentes instalaciones, infraestructuras y carreteras de las que la Diputación es titular".

En este encuentro, en el que también ha participado la vicepresidenta tercera y diputada de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios y Recursos Humanos, Pilar Parra, se ha puesto de manifiesto que ha habido que intervenir en unas 40 carreteras de la Diputación Provincial, "la mayor parte por la invasión de agua en la calzada, por barro o por la caída de algunos árboles".

El presidente ha destacado que "las empresas que se encargan del mantenimiento en las vías provinciales han dado respuesta, garantizando especialmente el paso de los vehículos por las carreteras de titularidad de la Diputación", de tal forma que las que este miércoles se tuvieron que cortar, este jueves "ya están abiertas".

Además, sigue actuando en toda la red provincial para que no haya problemas de circulación pese a que las incidencias son ya menores. En la reunión también se han puesto sobre la mesa los desperfectos que se han producido en diferentes infraestructuras, tanto en el Palacio de la Diputación como en el Olivo Arena o Ifeja --donde se registraron rachas de viento superiores a los 100 kilómetros por hora--, en Geolit y en otras instalaciones ligadas a la Administración provincial como las residencias.

En todos estos casos, se han puesto en marcha "todos los mecanismos que permitan arreglarlas cuanto antes, pensando en primer lugar en la seguridad de los usuarios, también en la seguridad de los trabajadores y las trabajadoras, con el objetivo de poner estos espacios a disposición de la ciudadanía cuanto antes, especialmente el Olivo Arena, para que se pueda dar respuesta a la planificación y a la programación de actividades que hay en el mismo".

Entre los desperfectos que se han reseñado en este encuentro con los técnicos de la Diputación se encuentran, entre otros, los detectados en el Palacio Provincial, donde se han producido filtraciones de agua en despachos y aparcamiento, desprendimiento de piedras en la fachada lateral y levantamiento de tejas.

En las residencias Santa Teresa y López Barneo ha habido puertas rotas, filtraciones de agua y rotura de tejas y canalones; la sede del área de Igualdad y Políticas Sociales, donde se han producido filtraciones de agua en despachos, la caída de valla perimetral y placas de chapa en la zona de aparcamientos, y la caída de ramas de árboles; en Geolit, con desprendimiento de láminas y paneles, además de goteras en los edificios Eureka y CTSA2, y daños en el monoposte anunciador de este parque tecnológico y también en el arbolado.

Por su parte, en el Olivo Arena, se han registrado varias claraboyas voladas y arrancadas por el viento; y en las instalaciones de Ifeja, como en el pabellón interior en el que también se han volado varias claraboyas. En el edificio ActivaJaén hay daños en ventanas, ya que el aire ha reventado los cristales de las mismas y ha arrancado los marcos del techo de la entrada; y en la entrada de Ifeja el viento ha derribado un murete donde está anclada una verja que perimetra el recinto con el exterior.