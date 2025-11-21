La Diputación de Jaén acoge un acto para resaltar el papel y los valores aportados por el pueblo gitano

JAÉN 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La lonja del Palacio Provincial de Jaén ha acogido el acto central conmemorativo por el 600º aniversario de la llegada del pueblo gitano a la Península Ibérica. En este evento, la vicepresidenta segunda y diputada de Igualdad, Políticas Sociales y Juventud, Francisca Medina, ha puesto de relieve "el papel y los valores que el pueblo gitano ha dejado patente en nuestra provincia y país desde su llegada hace ahora seis siglos".

Medina durante su intervención también ha destacado "la implicación de todas las administraciones, entidades y sociedad, en general, para que nuestra provincia siga siendo más justa, igualitaria y esté orgullosa de su diversidad".

En esta línea, María del Carmen Carrillo, presidenta del colectivo Sinando Kali, que también ha intervenido en este acto conmemorativo junto a la coordinadora de la Fundación del Secretariado Gitano, Guadalupe Revueltas, ha puesto el acento en el papel que jugó el condestable don Miguel Lucas de Iranzo en 1462, que "recibió a nuestro pueblo en Jaén de igual a igual e inmortalizó en sus memorias la presencia de familias gitanas el 22 de noviembre de ese mismo año".

De igual forma, Carillo ha recordado a otra figura importante del siglo XV en la ciudad, la condesa doña Luisa. "Esta mujer gitana poseía una gran cultura y trajo a Jaén color, cantos nuevos y gastronomía típica de nuestro pueblo, que aún a día de hoy se sigue degustando".

Por su parte, la coordinadora de la Fundación de Secretariado Gitano ha reivindicado la necesidad de seguir trabajando de forma conjunta para reducir la tasa de desempleo del pueblo gitano, así como mejorar sus condiciones de vida y continuar la lucha para que los niños y niñas consigan finalizar sus estudios en la etapa de la educación Secundaria.

El acto conmemorativo ha contado con dos acciones paralelas. La primera, ha corrido a cargo del director de la Orquesta Sinfónica, Paco Suárez Saavedra, que ha dirigido a la Banda Municipal de Jaén en la interpretación del himno gitano 'Gelem-Gelem'. Seguidamente, el Aula de Cultura de la Diputación ha acogido la conferencia '600 años de la presencia del pueblo gitano en la península', que ha pronunciado el historiador Manuel Martínez.

También han asistido al acto el alcalde de Jaén, Julio Millán, el subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández, y la delegada territorial de Inclusión Social de la Junta de Andalucía, Ángela Hidalgo.