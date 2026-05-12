La Diputación de Jaén acoge una jornada sobre la rendición y control interno de las entidades locales

Celebración de la jornada 'Rendición de cuentas de las entidades locales'. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 12 May. (EUROPA PRESS) -

El aula de Cultura de la Diputación de Jaén ha acogido este martes la jornada 'Rendición de cuentas de las entidades locales', que ha reunido a cerca de medio centenar de secretarios, secretarios-interventores y técnicos de distintos ayuntamientos de la provincia.

La inauguración del encuentro, organizado por la Cámara de Cuentas de Andalucía, ha contado con los consejeros de este organismo Jaime Javier Domingo y Miguel Contreras y la vicepresidenta tercera de la Diputación jiennense y diputada de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios y Recursos Humanos, Pilar Parra.

Esta última ha explicado que esta iniciativa pretende "mantener un contacto directo" de la Cámara de Cuentas andaluza con los responsables de los distintos ayuntamientos "para concienciar sobre la importancia de la rendición de cuentas, incidir en la aplicación de buenas prácticas, así como formular recomendaciones y sugerencias de mejora".

En esta línea, ha recordado la celebración de una de las sesiones plenarias de la Cámara de Cuentas de Andalucía en Jaén, en la que se determinó descentralizar la actividad del organismo fiscalizador andaluz y acercarla a las provincias.

"En 2025 se puso en marcha este encuentro formativo con las premisas de mejorar la gestión, de cumplir con la legalidad y que todo ello redunde en la mejora de los servicios públicos y en el bienestar de la ciudadanía", ha afirmado.