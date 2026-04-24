La Diputación de Jaén acoge una nueva jornada formativa organizada por la Unión Iberoamericana de Municipalistas (UIM)

JAÉN 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén ha acogido una nueva jornada formativa en marcada en la IV Misión Técnica Internacional y que está organizada por la Unión Iberoamericana de Municipalistas (UIM).

La vicepresidenta segunda y diputada de Igualdad, Políticas Sociales y Juventud, Francisca Medina, ha intervenido en la apertura de la última jornada de este encuentro internacional.

Una treintena de autoridades y directivos de nueve países de Iberoamérica han tomado parte de estas jornadas, que se ha celebrado a lo largo de esta semana entre las ciudades de Granada y Jaén.

Durante su intervención, la vicepresidenta segunda de la Administración provincial ha destacado la labor que la UIM viene desarrollando desde hace más de tres décadas, "una entidad que tiene como eje el municipalismo y la política pública local".

Por su parte, la secretaria general de la UIM, María García, ha subrayado los objetivos de esta misión concebida como "un espacio orientado al conocimiento y al intercambio de experiencias en ámbitos como la gobernanza multinivel, la gestión pública para la mejora de los servicios, la innovación, el turismo, la cultura, el deporte sostenible e inclusivo y las políticas de cuidado, con el fin de contribuir a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía".