Por Andalucía cree que "todo está abierto" ante las "muy amplias" horquillas del CIS y que le irá "bien" el 17M

El candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, en una comparecencia de prensa en Málaga para informar sobre asuntos relacionados con universidades. A 23 de abril de 2026. (Foto de archivo). - Álex Zea - Europa Press

SEVILLA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La coalición Por Andalucía, que integra a Izquierda Unida (IU), Podemos y Movimiento Sumar, entre otras formaciones de izquierda, cree que "todo está abierto" en esta comunidad de cara a las elecciones que se celebrarán el próximo 17 de mayo, y confía en que le irá "bien" en dicha cita con las urnas pese a que el estudio preelectoral que el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha publicado este viernes augura que perdería casi un punto en estimación de voto respecto a 2022, y que caería de cuarta a quinta fuerza más votada, siendo superada por Adelante Andalucía.

Fuentes de la coalición Por Andalucía consultadas por Europa Press han valorado así los resultados de este estudio del CIS que arroja "horquillas muy amplias" de estimación de voto de cara a los comicios andaluces del 17 de mayo, según han puesto de relieve.

En concreto, el estudio demoscópico abre la puerta a que el PP-A de Juanma Moreno revalide la mayoría absoluta que alcanzó en 2022, ya que concentraría un 43,6% de votos que le darían entre 51 y 59 escaños, cuando la mayoría absoluta se logra con 55 en el Parlamento andaluz.

El PP-A aventajaría en casi 18 puntos al PSOE-A, que repetiría como segunda fuerza con entre 27 y 34 escaños, mientras que Vox sería la tercera formación más votada, con un 10,3%; Adelante Andalucía, la cuarta, con un 8,5%, y Por Andalucía, la quinta, con un 6,9% de votos --ocho décimas menos que en 2022--, que se traducirían en cuatro o cinco diputados, los mismos o uno menos con los que ha contado en el Parlamento autonómico en la última legislatura.

Desde Por Andalucía han apuntado tras conocer este estudio que "las encuestas presentan un alto grado de imprecisión cuando hay una enorme indecisión y una gran movilidad en el electorado progresista, y eso ocurre además antes de que haya comenzado plenamente la campaña", que arranca oficialmente la medianoche del próximo 1 de mayo.

Además, las fuentes consultadas han puesto de relieve que la encuesta del CIS se ha elaborado "con un 15% de electorado que todavía no ha decidido su voto", así como plantea "horquillas muy amplias, lo que hace el escenario especialmente imprevisible", de forma que "un pequeño movimiento, de apenas un punto arriba o abajo, puede cambiar de forma significativa el resultado final".

"Todo está abierto", sostienen así desde la coalición que cuenta con el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, como candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía, y desde donde señalan que las campañas les "sientan bien".

Así, apuntan que ya han "demostrado en otras ocasiones" que saben "crecer cuando toca", que conectan "mejor con el electorado, y que es en campaña donde se consolidan los apoyos".

"Estamos además tranquilos porque contamos con un candidato muy conocido --con niveles de conocimiento por encima del 70%-- y con una valoración positiva, lo que nos sitúa en una buena posición para crecer durante la campaña", añaden desde Por Andalucía.

Además, indican que "las encuestas son una fotografía fija condicionada por muchos factores", y al respecto han puesto de relieve que "hace cuatro años, sin ir más lejos, el resultado final desmintió las previsiones del CIS". "Las elecciones se deciden el día de la votación, y hoy sigue habiendo un margen amplio de indecisión que será determinante", añaden las fuentes.

De este modo, en Por Andalucía afirman estar "convencidos" de que a esta coalición "le va a ir bien por el candidato, por las propuestas, por el arraigo y porque Andalucía se juega su futuro y también el del conjunto del país", concluyen.

