El PP obtendría el 42% de votos en Cádiz con 22 puntos por delante del PSOE y da dos diputados a Adelante, según el CIS

Archivo - Urnas con las papeletas donde los andaluces ejercen su derecho al voto durante el día de las elecciones a la presidencia de la Junta de Andalucía a 19 de junio de 2022 en Sevilla (Foto de archivo). - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha pronosticado que el PP obtendría el 42,5% de los votos en las próximas elecciones andaluzas en Cádiz, otorgándole entre 7 y 8 escaños y situándolo 22 puntos por delante del PSOE, al tener este el 20% de los apoyos en la provincia, y con Adelante Andalucía ganando dos escaños, uno más respecto a los comicios de 2022, cuando obtuvo un parlamentario.

Así se desprende del estudio preelectoral de estos comicios publicado este viernes, 24 de abril, por el Centro de Investigaciones Sociológicas, a una semana de que comience oficialmente la campaña electoral.

El estudio, consultado por Europa Press y realizado entre los pasados días 10 y 18 de abril con una muestra total de 8.017 entrevistas en Andalucía, sitúa a Vox con un intervalo de escaños de uno a tres, un partido que actualmente cuenta con dos parlamentarios por Cádiz.

De esta manera, el PP, con una lista encabezada por Antonio Sanz, podría obtener los mismos escaños que en las pasadas elecciones, ocho, aunque situándolo con la posibilidad de perder un escaño y contar con siete, con la mayoría de los apoyos, al sumar el 42,5% de los votos.

El PSOE, con Juan Cornejo como número uno, volvería a ser la segunda fuerza en la provincia, con el 20% de los votos, y una horquilla que lo sitúa entre los dos y los cuatro escaños, pudiendo mantener los tres que obtuvo en 2022.

El candidato de Adelante Andalucía a la Presidencia de la Junta, José Ignacio García, que se presenta por Cádiz, podría duplicar sus escaños en esta provincia, al pasar de uno a dos según el CIS, y con el 12,8% de los votos, siendo así la tercera fuerza más votada en la provincia, superando a Vox, que en 2022 ocupó esa posición en número de votos.

Ahora, la encuesta preelectoral le da a la formación de Manuel Gavira el 12,5% de los apoyos, y una horquilla de uno a tres escaños, lo que supondría que en el mejor de los resultados, ganaría un parlamentario respecto a 2022, cuando obtuvo dos diputado en Cádiz.

El CIS coloca a Por Andalucía, la coalición de izquierdas que lidera Esperanza Gómez, en cuarta posición, aunque manteniendo el escaño conseguido en 2022, y con el 7,1% de los votos.

Según esta encuesta, el partido Se Acabó la Fiesta no llegaría a contar con representantes en la cámara andaluza, con el 2% de los votos, y no refleja específicamente la estimación de voto de la nueva formación provincial 100x100 Unidos, que surge al amparo de los gobiernos locales de La Línea de la Concepción y otros municipios como Chipiona, de donde es concejala su candidata Laura Román.

Tras las elecciones de 2022, los 15 escaños de la provincia de Cádiz se dividieron entre los ocho del PP, los tres obtenidos por el PSOE, los dos de Vox y uno para Adelante Andalucía y otro más para Por Andalucía.