Adelante "no se contenta" con la subida que le augura el CIS porque "no dan los números para echar a Moreno" el 17M

Archivo - El candidato de Adelante Andalucía a la presidencia de la Junta, José Ignacio García, en una foto de archivo. - Joaquín Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha valorado la subida en estimación de voto que le augura el estudio preelectoral del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) que se ha publicado este viernes de cara a los comicios del próximo 17 de mayo, si bien ha apuntado que "no se contenta" con esa mejora de resultado para su formación porque "no dan los números", según el resultado de la encuesta, para "echar" al líder del PP-A, Juanma Moreno, como presidente de la Junta tras la cita con las urnas.

Así lo ha puesto de relieve el portavoz y candidato de Adelante a la Junta de Andalucía, José Ignacio García, en un audio remitido a los medios de comunicación tras la publicación de dicho estudio del CIS, que augura que el PP-A podría revalidar la mayoría absoluta que consiguió en 2022 con una horquilla de 51 a 59 escaños, por los 58 que obtuvo en los anteriores comicios, y teniendo en cuenta que se necesitan 55 para tener la mitad más uno de los diputados del Parlamento andaluz.

Por su parte, Adelante Andalucía mejoraría respecto a 2022 y lograría un 3,9% más de votos, hasta el 8,5%, lo que le aportaría entre cinco y siete escaños, más del doble de los dos que consiguió hace cuatro años. Se situaría así como la cuarta fuerza más votada, por delante de la coalición Por Andalucía, que engloba a Podemos e IU, entre otras formaciones de izquierda.

Pese a que esa estimación de voto es "buena para Adelante Andalucía" porque le da "una subida, como están dando todas las encuestas", José Ignacio García ha considerado que "este no es un buen escenario" para su formación, que sería ya tercera fuerza más votada por delante de Vox en dos provincias andaluzas, las de Cádiz y Sevilla.

El candidato ha señalado que en Adelante no se contentan "con un buen resultado" para su formación, y en esa línea ha subrayado que ellos se presentan a estas elecciones "para echar a la derecha, pararle los pies a la extrema derecha y transformar Andalucía".

Por ello, José Ignacio García ha sostenido que "esta no es una buena encuesta si no dan los números para echar" como presidente de la Junta al líder y candidato del PP-A, Juanma Moreno, por lo que en Adelante consideran que no tienen "nada que celebrar" y sí "mucho que trabajar", a pesar de que estén "subiendo" y que, "evidentemente más andaluces" les "están dando su confianza".

Desde Adelante hacen así "un llamamiento" para "superar a la extrema derecha". "Nuestro objetivo ahora mismo es echar al PP, pararle los pies a la extrema derecha y transformar Andalucía. Hasta que no pase eso, no estaremos satisfechos", ha sentenciado José Ignacio García para concluir.

