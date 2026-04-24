El PSOE Málaga llama a parar el 17M "la ola privatizadora" de la sanidad pública de Juanma Moreno

FUENTE DE PIEDRA (MÁLAGA), 24 (EUROPA PRESS)

El secretario de Políticas de Estado de Bienestar del PSOE Andalucía y candidato socialista a las elecciones andaluzas por Málaga, José Luis Ruiz Espejo, ha asegurado que el próximo 17 de mayo "hay que parar la ola privatizadora de la sanidad pública puesta en marcha por el PP y Juanma Moreno en Andalucía".

Así lo ha manifestado Ruiz Espejo este viernes en la localidad malagueña de Fuente de Piedra, donde ha visitado el centro de mayores junto al alcalde, Siro Pachón, y el diputado provincial del PSOE Manuel Lara.

"Desde Fuente de Piedra, seguimos hablando de la defensa de los servicios públicos en Andalucía. Allá por donde vamos, los ciudadanos y ciudadanas andaluces siguen insistiendo en la situación en la que se encuentra la sanidad pública en Andalucía, una situación que es insostenible para muchos pacientes", ha señalado.

Ruiz Espejo ha criticado la existencia de "listas de espera interminables" y "demoras que se eternizan" para conseguir una cita en Atención Primaria, con un especialista o para una intervención quirúrgica. "Las próximas elecciones del 17 de mayo son un referéndum a favor de la sanidad pública o a favor de la sanidad privada en Andalucía, a favor de la privatización de la sanidad pública", ha afirmado.

"Hay que elegir entre el rescate de la sanidad pública con el plan de María Jesús Montero o seguir con la ola privatizadora del PP y Moreno Bonilla", ha añadido el candidato socialista, quien ha recordado que Andalucía "vuelve a encabezar el ranking de demoras y listas de espera en la sanidad pública", según los últimos datos publicados del sistema sanitario público español.

A su juicio, estas cifras evidencian "un colapso estructural de la sanidad pública andaluza" y también "un fracaso absoluto de la gestión sanitaria de la Junta de Andalucía y de Moreno Bonilla".

